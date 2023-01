Non solo Sophia Loren tra le italiane più influenti in Europa: ecco come hanno avuto successo

È necessario tempo e determinazione per occupare una posizione rilevante nel Mondo degli affari, della ricerca e dello spettacolo. Nella classifica compilata da Forbes riguardante le donne più influenti in Europa sopra i 50 anni ci sono ben 3 italiane. Ecco come hanno fatto

Età è successo vanno a braccetto. Per diventare icone senza tempo serve carisma, fascino e spesso non sbagliare i propri investimenti aiuta. Insomma, bisogna essere dei vincenti. Non sempre è facile. Sophia Loren a 88 anni è una delle donne più influenti in Europa. Premio Oscar per la Ciociara e alla carriera, Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore in Francia ma non solo. Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha più di 100 produzioni all’attivo. Come ha avuto successo? Secondo la sua opinione a fare la differenza è stata la sua positività, la passione per il suo lavoro e la capacità di saper cogliere l’attimo fuggente.

Difficile elencare premi e riconoscimenti, la Loren con la sua vita sempre vissuta al massimo delle possibilità ha esplorato campi differenti. Compresi quelli della ristorazione con locali aperti a Milano e Firenze.

Spazzare le polemiche e andare dritti al sodo

Non solo Sophia Loren tra le italiane vincenti nel nostro Continente. Lucia Calvosa a 61 anni è Presidente dell’Eni dal 2020. Avvocato,Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha al suo attivo tante pubblicazioni di carattere giuridico. Ricopre diverse cariche illustri e ha ottenuto numerosi premi. Il segreto del suo successo? Non rinunciare mai alle sfide e stare sempre un passo avanti rispetto alle polemiche.

E queste due caratteristiche le sono servite nel momento in cui è stato necessario dimostrare le proprie capacità una volta assunto il nuovo ruolo. L’Eni è una grande realtà e lei è diventata presidente in un momento molto delicato per il Paese. La transizione verso il verde, le politiche di sostenibilità e le innovazioni sono difficili da gestire in periodi delicati come quelli caratterizzati da conflitti internazionali. La professoressa amante del lusso non si è tirata indietro. A dimostrazione del suo carattere e della sua preparazione.

Non solo Sophia Loren tra le italiane che hanno aperto una nuova via

Non mancano i numeri alla terza donna italiana presente nella lista stilata da Forbes. Fabiola Gianotti è una fisica, ricercatrice dal 1994 del CERN che ora dirige. Prima donna in assoluto. Ha alle spalle 500 pubblicazioni ed è stata insignita nel 2014 dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica da Giorgio Napolitano.

Il suo segreto? La cura dei dettagli e il lavoro minuzioso. La Gianotti è convinta che il lavoro quotidiano, duro e sfiancante, porti alla fine al risultato. Spesso a un lampo di genio che permette a una ricerca bloccata di trovare uno sbocco, una nuova prospettiva, una nuova via. Sono questi i suggerimenti che dovremmo fare nostri per avere successo nella vita e nella professione. A furia di provare e di impegnarci raggiungeremo i nostri obiettivi. Gli esempi non mancano e sono illustri.