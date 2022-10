Il calcare si accumula spesso in zone dove c’è acqua calda e umidità. Un vero e proprio nemico delle pulizie, che si forma su rubinetti, elettrodomestici, posate e molto altro. Questo fastidioso problema nasce principalmente a causa della durezza dell’acqua. Non solo rovina le superfici, ma potrebbe anche causare vere e proprie corrosioni.

Le macchie di calcare si possono formare anche sui bicchieri di vetro. Questo avviene specialmente dopo il lavaggio in lavastoviglie, che non solo potrebbe creare macchie, ma anche farli diventare opachi. Se non vogliamo utilizzare dei costosi e possibilmente tossici prodotti, allora possiamo scegliere questi rimedi naturali. Infatti, ci basteranno alcuni prodotti che abbiamo tutti in casa per risolvere il problema definitivamente.

Per eliminare il calcare dai bicchieri in vetro ecco tutti i rimedi naturali

I depositi di calcare non dipendono solo dalla durezza dell’acqua. Anche la pulizia dei nostri elettrodomestici è molto importante. Infatti, una buona manutenzione potrebbe ridurre notevolmente la presenza di calcare e la sua formazione.

Inoltre, anche il tipo di detersivo è determinante. I nostri bicchieri potrebbero presentare meno macchie se scegliamo il detersivo più adatto alla nostra lavastoviglie. Ricordiamoci sempre controllare i nostri elettrodomestici e di pulirli periodicamente, perché altrimenti potrebbero non funzionare come dovrebbero.

Ci basteranno questi ingredienti che abbiamo in casa

Per eliminare il calcare dai bicchieri in vetro definitivamente, però, dobbiamo utilizzare altri metodi. Il primo consiste nel trattarli con dell’aceto di vino. Prendiamo un panno di cotone e imbeviamolo nell’aceto. Poi strofiniamo bene i bicchieri, specialmente nei punti dove si trovano le macchie. Infine lasciamo asciugare all’aria senza risciacquare. Procediamo lavandoli nuovamente in lavastoviglie.

Un altro metodo che non tutti conoscono è sicuramente il dentifricio. Prendiamo uno spazzolino vecchio e strofiniamo del dentifricio sulle macchie. Poi risciacquiamo e laviamo nuovamente in lavastoviglie. I nostri bicchieri saranno finalmente splendenti.

I bicchieri torneranno a brillare con questi consigli

Infine, se le macchie sono particolarmente ostinate, possiamo provare l’acido citrico. Prendiamo una bacinella di acqua calda e sciogliamo delle scaglie di acido citrico. Mi raccomando l’acqua non deve essere bollente. Prendiamo i nostri bicchieri macchiati di calcare e immergiamoli nella soluzione per almeno un’ora. Poi, risciacquiamo i bicchieri sotto l’acqua corrente. Se non fosse abbastanza, strofiniamo un panno di cotone sulle macchie e poi risciacquiamo di nuovo.

Se, invece, i nostri bicchieri dopo il lavaggio sono diventati opachi, allora possiamo tentare con il bicarbonato di sodio. Ci basterà sciogliere questo ingrediente all’interno di un po’ di acqua e lasciare in ammollo i bicchieri tutta la notte. Il giorno seguente procediamo a sciacquarli con dell’acqua fredda. I nostri bicchieri saranno di nuovo brillanti come appena comprati.

