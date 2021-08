Perdere il telefono in giro con attivata la modalità silenziosa è il terrore di tantissime persone. Fare uno squillo purtroppo non basta e ritrovarlo con i metodi tradizionali può diventare una vera rogna. Prima di spostare mobili, divani e ribaltare intere stanze per cercare il nostro dispositivo, fermiamoci qualche minuto per imparare ad usare questa funzione sorprendente. Per ritrovare il telefono in modalità silenziosa non c’è bisogno di mettere a soqquadro la casa. Ci basterà farlo squillare in remoto utilizzando semplicemente un computer.

Grazie a questo metodo potremo lasciare il telefono in modalità Non Disturbare senza aver paura di non ritrovarlo più. Infatti, qualunque sia l’impostazione scelta, potremo far suonare il nostro dispositivo da ogni angolo della casa e al massimo del volume. Per fare questo useremo una funzione integrata del nostro telefono che può ritornare incredibilmente utile anche in caso di furto. Per i dispositivi Android con servizi Google stiamo parlando di “Trova il mio dispositivo”, disponibile sia su app che sul web. Questa è in grado di interagire con tutti i dispositivi connessi al nostro account ed è pertanto valida anche per tablet.

Trova il mio dispositivo è la piattaforma di Google pensata principalmente per ritrovare il nostro dispositivo in caso di furto. Tuttavia, può tornare altrettanto utile per mettere una pezza alle nostre dimenticanze quotidiane. Per il suo funzionamento ciò che non deve mai mancare sul nostro smartphone è la connessione ad Internet. Non importa se essa provenga da rete mobile o da Wi-Fi.

Accedendo alla piattaforma dedicata tramite app o sito web potremo scegliere di interagire con uno dei dispositivi collegati al nostro account in tre modi. Per ordine di elencazione, la prima funzione disponibile è Riproduci Audio. Grazie a quest’ultima potremo far squillare il nostro dispositivo al massimo volume per 5 minuti, indipendentemente dalle impostazioni usate. Per fermarlo ci basterà premere il tasto di accensione dello smartphone.

Le altre 2 funzioni presenti su Trova il mio dispositivo riguardano il blocco dello smartphone in caso di perdita o furto. Una permette di bloccare lo schermo del telefono ed uscire dall’account Google, senza perdere la localizzazione dalla mappa. L’altra, ovvero Resetta Dispositivo, lo riporta alle impostazioni di fabbrica. In tal modo si perde ogni possibilità di rintracciarlo, ma evitiamo l’accesso dei nostri dati a malintenzionati.

