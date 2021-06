Moltissimi si ritrovano giornalmente a dover affrontare il problema di avere troppe schede aperte. Spesso lo si fa per necessità, come per esempio nel caso di ricerche approfondite su uno o più argomenti. Il problema sorge quando, in mezzo alla marea di siti aperti, non si ritrova la scheda necessaria. Inoltre, averne troppe aperte rallenta molto il computer che può rischiare di bloccarsi del tutto. Se il PC inizia a rallentarsi pesantemente, più schede possibili devono essere chiuse per evitare il peggio. Nel caso in cui questo non basti, ecco come velocizzare il computer.

Se il nostro problema è solo il disordine, questo trucchetto su Chrome è perfetto per chi ha sempre troppe schede aperte.

Lo stratagemma si basa sul raggruppamento delle schede che si possono, poi, ordinare in una cartella. È possibile, inoltre, assegnare un colore a quest’ultima per poterla ritrovare ancora più facilmente. Per fare ciò, basta cliccare su una scheda di Chrome con il tasto destro, in modo da far uscire le varie opzioni. Clicchiamo su “aggiungi scheda a nuovo gruppo”, assegnando un nome pertinente alla cartella e un colore di nostro gusto. Per tutte le selezioni che vogliamo aggiungere alla cartella, clicchiamoci sopra con il tasto destro e selezioniamo “aggiungi scheda a gruppo”. Scegliamo poi la cartella a cui vogliamo assegnarla. Se vogliamo avere più cartelle nella stessa finestra, basta cliccare con il tasto destro sulla nostra scelta, selezionare “aggiungi scheda a gruppo” e scegliere “nuovo gruppo”.

I trucchi per essere ordinati online

Per rendere il tutto ordinato, si possono contrarre le schede cliccando sopra la cartella colorata. In seguito, per farle riapparire, basterà cliccarci nuovamente. Con questo metodo, sarà molto più facile navigare nel web con ordine e ritrovare le nostre ricerche.

Un altro trucchetto che ci risparmierà molto tempo, applicabile anche ad altri browser, potrebbe tornarci utile quando vogliamo fissare in evidenza un sito aperto. Molto semplicemente, basterà cliccarci sopra con il tasto destro e selezionare “blocca”. Ciò la ridurrà in icona, risparmiando, così, il nostro spazio virtuale. Per chiuderla, basterà scegliere “sblocca” e cliccare sul tasto per cancellarla.