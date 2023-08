Per risparmiare un botto sulla bolletta ecco l’alternativa ai pannelli solari più elegante e semplice 

Per produrre energia pulita e risparmiare oltre il 50% sulla bolletta elettrica, c’è una alternativa più elegante ai pannelli solari. Le tegole fotovoltaiche sono una alternativa rispetto ai pannelli solari che sta godendo di un interesse crescente.

Se vuoi produrre energia pulita e ridurre i costi della tua bolletta elettrica, le tegole fotovoltaiche sono una soluzione innovativa. Si tratta di speciali tegole che integrano delle celle solari in grado di trasformare la luce del sole in elettricità. Ecco come funzionano, quanto costano e quali sono i vantaggi delle tegole fotovoltaiche rispetto ai pannelli solari tradizionali.

Come funzionano le tegole fotovoltaiche

Le tegole fotovoltaiche sono delle tegole che sostituiscono quelle normali del tetto e che contengono al loro interno delle piccole celle fotovoltaiche. Queste celle assorbono la radiazione solare e la convertono in corrente elettrica continua, che poi viene trasformata in corrente alternata da un inverter. Le tegole fotovoltaiche si collegano tra loro in serie e formano un impianto fotovoltaico integrato nel tetto. Le tegole fotovoltaiche si adattano a qualsiasi tipo di tetto, purché abbia un’inclinazione compresa tra 5 e 60 gradi. Sono disponibili in diverse forme, colori e materiali.

Per risparmiare un botto ecco i pro delle tegole fotovoltaiche

Le tegole fotovoltaiche offrono diversi vantaggi rispetto ai pannelli solari tradizionali. Hanno un impatto estetico ridotto, si mimetizzano con il tetto e non alterano l’aspetto dell’edificio. Quindi sono ideali per le zone soggette a vincoli paesaggistici o architettonici, dove non è possibile installare i pannelli solari.

Hanno un’ottima resistenza agli agenti atmosferici perché realizzate con materiali resistenti agli sbalzi termici, alle intemperie e al fuoco. Hanno una durata media di 25-30 anni e una garanzia di produzione di energia di 20-25 anni. Ovviamente consentono anche un risparmio economico grazie alla produzione di energia pulita. Chi le installa può usufruire degli incentivi statali.

I contro delle tegole fotovoltaiche

Chi installa le tegole fotovoltaiche, va però, incontro anche a degli svantaggi. Un impianto con pannelli fotovoltaici è più efficace e consente un rendimento superiore, anche se meno elegante e più complicato da installare. Inoltre sulle tegole grava il peso del prezzo. In media una tegola costa tra i 70 e i 100 euro. Gli esperti indicano che per soddisfare il fabbisogno di una famiglia di 4 persone serve un impianto con una potenza di 3 kW.

Per raggiungere questo livello di produzione servono almeno 50 tegole. A queste vanno aggiunti i lavori. Al costo delle tegole fotovoltaiche va aggiunto il lavoro di installazione e smaltimento delle vecchie tegole. Inoltre occorrerebbe completare l’impianto con una batteria per l’accumulo dell’energia. Insomma il costo potrebbe facilmente superare i 10.000 euro e raggiungere anche i 20.000 euro, a seconda del materiale scelto per le tegole.

Quindi meglio le tegole e i pannelli fotovoltaici?

Le tegole fotovoltaiche hanno un impatto ambientale decisamente più ridotto rispetto ai pannelli. Inoltre sono una alternativa ideale ai secondi. Tuttavia le tegole sono ancora meno potenti dei pannelli e più costose. Quindi le tegole sono una soluzione alternativa ai pannelli solamente nel caso questi non possano essere istallati.

Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante nello sfruttamento domestico delle energie rinnovabili. Così per risparmiare un botto sulla bolletta una famiglia può anche utilizzare l’eolico domestico, magari in abbinamento a pannelli o tegole fotovoltaiche.