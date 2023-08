Il 2023 è stato un anno molto difficile per addetti ai lavori e investitori. Molti, anzi moltissimi si sono concentrati sui rialzi dei tassi e sulla curva dei rendimenti piuttosto che sulla tendenza dei prezzi. Questa è stata ed è ancora rialzista di medio periodo. Tutte le paure riguardanti una severa recessione alle porte continuano ad essere smentite dai dati macroeconomici sia predittivi che coincidenti. A livello statistico la probabilità per una recessione è molto bassa. Poi come al solito tutto è possibile. Cosa attendere dopo il ribasso da inizio agosto e il rimbalzo degli ultimi giorni? La tendenza dei mercati è ancora ribassista ma oggi inizia una settimana decisiva.

Tassi e ciclo economico

A livello statistico basato sullo studio delle serie storiche dal 1898, abbiamo ritrovato la seguente ricorrenza:

i mercati azionari raramente sono scesi di medio lungo periodo durante una fase rialzista dei tassi di interesse. Solo quando è venuto meno il bilanciamento fra crescita e tassi è iniziato una ribasso di medio periodo. E questo è quasi sempre stato inaugurato da un taglio dei tassi. Questo significa che la nostra attenzione dovrà essere proprio concentrata su un taglio dei tassi di interesse e non su eventuali altri rialzi.

Andiamo a mantenere il polso della situazione dei grafici.

La tendenza dei mercati è ancora ribassista: i livelli da monitorare

Alle ore 16:03 della seduta del 28 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.824

Eurostoxx Future

4.308

Ftse Mib Future

28.650

S&P500

4.433,69.

Nuovi rialzi solo se oggi si assisterà a chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.936

Eurostoxx Future

4.334

Ftse Mib Future

28.485

S&P500

4.420.

Swing del genere potrebbero far iniziare ad accantonare l’ipotesi della continuazione del ribasso verso gli obiettivi già indicati da un paio di settimane:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Cosa stiamo attenzionando ancora?

Chiusure mensili inferiori ai seguenti livelli potrebbero portare a ribassi di medio periodo:

Dax Future

15.559

Eurostoxx Future

4.220

Ftse Mib Future

27.470

S&P500

4.385.

