3 metodi per pulire e smacchiare l’acciaio inox. Lavello e piano cottura brilleranno come mai prima! 

L’acciaio inox è un materiale resistente ma che si macchia con facilità. Ecco alcuni rimedi naturali per eliminare macchie scure e calcare.

L’acciaio inox è un materiale che viene utilizzato in vari ambiti. Moderno ed elegante allo stesso tempo, trova largo impiego anche anche all’interno degli ambienti domestici. Costituisce il protagonista indiscusso nelle case che sono arredate in stile moderno, contemporaneo e minimalista. Ma sta benissimo anche in quei contesti più tradizionali e classicheggianti. In questi casi, il colore e la brillantezza dell’acciaio donano un immediato tocco di luce, svecchiando un po’ il contesto nel suo complesso.

Oltre all’indiscutibile valenza estetica, l’acciaio è anche un materiale resistente. Di contro, però, è anche parecchio delicato. Si macchia molto facilmente. Basta una semplice goccia di acqua per lasciare una un brutto alone. Per non parlare poi delle macchie di unto e grasso! Tuttavia, questo non deve farci rinunciare ad avere in cucina un lavello a una o 2 vasche in acciaio inox, abbinato ad un bel piano cottura nello stesso materiale. Esistono infatti svariati sistemi per pulire alla perfezione le superfici in acciaio inox. Nelle prossime righe ne spiegheremo alcuni.

3 metodi per pulire e smacchiare l’acciaio

Il primo metodo prevede l’impiego di un ingrediente presente in ogni cucina. Avremo bisogno di un buon olio d’oliva. Ne basterà un semplice cucchiaio da minestra. Versiamolo su un panno morbido oppure su un battutolo di cotone. Strofiniamo quindi le superfici da trattare. Una volta effettuato questo primo passaggio, ripassare le superfici, sempre con un panno morbido ma, questa volta, imbevuto di aceto bianco. Avendo proprietà sgrassanti, l’aceto risulterà utile per rimuovere eventuali tracce di olio in eccesso rimaste. Infine, asciugare il tutto sempre con uno straccio morbido, asciutto e pulito.

Oltre a olio e aceto, ecco altri 2 trucchi per farlo tornare a splendere e brillare

Esaminiamo ora un altro prodotto che si rivela particolarmente efficace nella pulizia dell’acciaio. Stiamo parlando dell’alcool etilico denaturato. Per le quantità, anche in questo caso, ne basta semplicemente un cucchiaio. Si versa direttamente sul lavello o il piano cottura e si comincia a strofinare in maniera delicata utilizzando un panno morbido, meglio se in cotone o in microfibra. Infine, asciugare con della carta assorbente da cucina.

Vediamo ora il terzo sistema per far brillare le superfici in acciaio. Anche in questo caso, utilizzeremo sempre un prodotto presente nella dispensa di ogni cucina. Avremo infatti bisogno di semplicissima farina bianca. Questo alimento, indispensabile per impastare pane, pizze e focacce, ma anche torte e biscotti, possiede ottime proprietà assorbenti e abrasive. In questo caso ne servirà un cucchiaino da tè o caffè. Dsitribuire la farina con un foglio di carta da cucina strofinando delicatamente. Eliminare infine l’eccesso di prodotto e risciacquare con acqua. Quindi, asciugare con un panno morbido. Ed ecco così quali sarebbero i 3 metodi per pulire e smacchiare l’acciaio inox in maniera rapida e senza fare fatica.

