Dal primo di settembre del 2021, c’è una nuova etichetta energetica per tutti i prodotti che riguardano l’illuminazione. L’idea nasce per ridurre l’impatto ambientale dei sistemi d’illuminazione, oltre che per andare incontro ai consumatori con condizioni economiche vantaggiose. L’Unione Europea, sempre quest’anno, aveva già cambiato le etichette energetiche di quattro tipi di elettrodomestici: lavastoviglie, lavatrice, frigoriferi e display. Ora anche le lampadine rientrano in questa riforma che punta a incentivare comportamenti virtuosi. Questi repentini cambiamenti, però, possono mettere in difficoltà i consumatori. Per fortuna, una funzione ad hoc messa a disposizione da Altroconsumo ci permette di orientarci. Per risparmiare soldi in bolletta basta scegliere le lampadine con questo semplicissimo metodo, che ci consente di calcolare il risparmio partendo dalla classe energetica. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Troveremo le nuove etichette energetiche sui prodotti dell’illuminazione già a partire da questo settembre. Le novità degne di nota sono diverse. Per prima cosa, le classi di efficienza non saranno più classificate da A+ ad A+++, come prima, bensì da A a G. Sarà poi specificato il tipo di luce di ogni lampadina: fredda, calda, neutra. Saranno anche presenti sulla scatola dettagli circa la dimmerabilità (ossia la regolazione dell’intensità), la durata della lampadina, il lampeggiamento e la resa dei colori. Come detto, le nuove informazioni sono presenti sulla confezione delle lampadine consegnate ai negozi a partire da questo settembre. In alternativa, i consumatori possono consultare un database chiamato EPREL. Questo database, fornito dall’Unione Europea, consente di confrontare più prodotti attraverso i QR code presenti sulle confezioni. Ma la più grande novità è un servizio inventato da Altroconsumo, che aiuta i consumatori a vederci chiaro durante questo periodo di cambiamento.

Contingentemente con la creazione delle nuove etichette energetiche per le lampadine è nato BELT (Boost Energy Label Take up). Si tratta di un progetto guidato da Altroconsumo con la partecipazione di diversi partner europei. Lo scopo del progetto è quello di far capire al consumatore come scegliere le lampadine che gli consentono un maggiore risparmio sulla bolletta della luce. BELT non è altro che un calcolatore, che permette di computare i livelli di consumo domestico a partire dalle nuove classi energetiche. Basterà un clic per capire quali prodotti scegliere per consumare di meno, facendo un favore all’ambiente e alle nostre finanze.

