C’è un fatto poco noto ma che è importante conoscere, per capire in che modo si può risparmiare su luce e gas. Li utilizziamo ogni giorno per le tante attività di casa. Tuttavia, ultimamente, a causa del conflitto in corso, i prezzi del gas rischiano di schizzare alle stelle. Diventa così urgente risparmiare per non trovarci in tasca bollette molto salate.

Alcune modi apparenti di risparmio

C’è chi, per risparmiare in casa sul gas, passa dai riscaldamenti alimentati a gas a quelli elettrici. Oppure da una cucina a gas ad una a induzione. Dall’acqua sanitaria alimentata a gas tramite caldaia, si potrebbe ritornare al vecchio scaldabagno. In questo modo si sostituisce il gas con l’energia elettrica.

Si tratta tuttavia di un risparmio apparente, perché c’è un piccolo segreto da conoscere. Molti ignorano che in Italia poco meno della metà dell’energia elettrica prodotta dipende dal gas. Sarebbe a dire che si brucia gas per produrre energia elettrica. Con l’aumento dei costi del gas, si avranno in proporzione anche bollette dell’energia elettrica più care.

Se perciò si volesse veramente risparmiare, bisognerebbe utilizzare dei sistemi alternativi. Per riscaldare casa si potrebbe pensare ad una stufa a pellet o una stufa a legna per ambienti ridotti. Per il consumo elettrico bisognerebbe pensare a sistemi di energia rinnovabile. Potrebbero essere utile un investimento in pannelli solari e piccole eoliche.

Per risparmiare in casa su gas ed energia elettrica, ecco 7 stratagemmi su elettrodomestici e termosifoni più un piccolo segreto

Intanto non tutti possono permettersi questi cambi radicali, senza un aiuto cospicuo da parte dello Stato. In questo caso, tornano utili dei buoni consigli.

La lavatrice incide normalmente in modo significativo sulla spesa dell’elettricità. Non tutti sanno che il suo consumo maggiore dipende dal riscaldamento dell’acqua. Il consiglio migliore è di utilizzare temperature basse di lavaggio come 30 o 40 gradi. Ancor meglio sarebbe di lavare a freddo con degli appositi detergenti. Semmai pretrattando alcune macchie difficili. In questo modo si risparmierebbe parecchio.

Riguardo all’uso del gas in cucina, bisogna sapere che la metà del calore della fiamma si disperde nell’aria. Una cucina a induzione dovrebbe farci risparmiare di più rispetto a una cucina a gas. Inoltre è meno pericolosa.

Pentole e forno

Un modo per risparmiare gas è di spegnere il fuoco quando la pasta è quasi al dente. Si potrà lasciare in acqua, chiudendo con il coperchio la pentola, e continuare la cottura. La cosa funziona bene.

Lo stesso si potrà fare con il forno elettrico con sformati, pizze, pane e dolci. Invece di tirarli fuori, si spegne il forno terminando la cottura con il calore che resta.

Anche regolare bene la temperatura dei termosifoni ci fa risparmiare non poco. Stabilire a 18 o 19 gradi il termostato sarebbe l’ideale.

Infine serve uno stile di vita sano e attivo. Piccole passeggiate all’aria aperta ci rendono la salute più forte e ci faranno percepire meno il freddo. Con questi piccoli consigli un vantaggio sulla bolletta ci sarà di sicuro.