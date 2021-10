Con piccole accortezze possiamo risparmiare molti soldi, andando a togliere peso dal bilancio di famiglia. Una delle attività quotidiane che succhia più denaro è sicuramente fare la spesa, e non è certo un’abitudine cui possiamo rinunciare. Possiamo, però, fare la spesa in modo oculato, badando alle offerte del momento, scegliendo marchi economici e soprattutto rivolgendoci ai supermercati giusti. Per risparmiare fino a 1.700 euro sulla spesa ecco la classifica dei supermercati più convenienti d’Italia, prontamente stilata da Altroconsumo, dopo una scrupolosa indagine. Analizzando oltre 1 milione di prezzi, in 1.148 punti vendita sparsi in tutta la Penisola, Altroconsumo ha fatto un servizio importante per i consumatori. Ora sapranno dove fare spesa per accumulare un risparmio che, a fine anno, sarà evidente sulle loro finanze.

Come scovare i supermercati più convenienti d’Italia

Da anni Altroconsumo, una delle più grandi organizzazione di consumatori, promuove indagini allo scopo di orientare i cittadini verso l’acquisto consapevole. Per trovare i supermercati più convenienti in Italia, il lavoro fatto è stato lungo e minuzioso. L’indagine ha analizzato i prezzi di prodotti appartenenti a 4 macro-categorie: prodotti di marca, marchio commerciale, più economici, misto. Ha coinvolto 1.148 punti vendita della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e non. Di questi, 30 erano ipermercati, 599 supermercati e 319 discount, dislocati in circa 70 città italiane (i 20 capoluoghi di regione più altre appositamente selezionate). Per svolgere l’analisi, hanno impiegato dal 19 aprile al 28 maggio del 2021.

Lo scopo è duplice. Da una parte, cercando i supermercati più convenienti, è possibile orientare i consumatori verso scelte oculate da un punto di vista sia qualitativo che economico. Dall’altra, il confronto dei supermercati mette promuove una concorrenza più sana e trasparente, auspicando un riequilibrarsi dei prezzi. Vediamo di seguito quali sono i supermercati più convenienti del nostro Paese.

Per risparmiare fino a 1.700 euro sulla spesa ecco la classifica dei supermercati più convenienti d’Italia

L’indagine ha portato alla luce l’evidenza che, scegliendo la catena o i punti vendita più economici, è possibile risparmiare sensibilmente. La catena più economica in assoluto risulta essere Aldi. Mentre, sul podio dei supermercati più convenienti, dopo l’analisi, compare il Super Rossetto di Rovigo.

Questo punto vendita pare essere il più economico d’Italia e consente un risparmio di 1.720 euro all’anno sulla spesa. Ovviamente, si tratta solo della punta dell’iceberg. L’analisi ha registrato risparmi notevoli in varie zone d’Italia (1.523 euro a Reggio Emilia, circa 1.400 euro a Brescia e Ravenna). Un dato interessante è che pare esserci meno margine di risparmio al sud che al nord.

Chiunque può consultare classifica e indagine più nel dettaglio, sul sito di Altroconsumo. Per accedere al contenuto è necessaria la registrazione, che però è gratuita e semplice da eseguire.

