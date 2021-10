Lo spreco alimentare è una problematica ancora molto preoccupante in tutto il Mondo. Magari sentendone parlare in questi termini non riusciamo a comprendere al meglio cosa significhi. Ma ci sarà sicuramente capitato di ritrovare in frigo verdura marcia, yogurt scaduto o conserve andate a male. Ecco è proprio di questo che si tratta, acquistare troppi prodotti che non riusciamo a consumare e che poi buttiamo.

Nel 2020 ben 5.2 milioni le tonnellate di cibo finito nella spazzatura delle case italiane e della filiera. Per non parlare degli sprechi di cibo che provengono dal settore ristorazione e agricoltura. Riducendo anche solo del 25% gli spechi sulle tavole italiane sarebbe possibile sfamare 4 milioni di poveri. La situazione post Covid ha costretto molti italiani a chiedere pasti gratuiti o aiuti per mangiare.

È questo che emerge da un’analisi di Coldiretti che ogni anno si impegna a sensibilizzare gli italiani sullo spreco di cibo. C’è da dire però che l’anno della pandemia ha reso molte persone più consapevoli di questa problematica. Tant’è che c’è stato un significativo taglio agli sprechi e un aumento nel campo della solidarietà e donazione di alimenti. Ma la strada alla lotta agli sprechi alimentari è ancora lunga.

Ecco qualche consiglio anti spreco per risparmiare sulla spesa e contemporaneamente aiutare l’ambiente

Evitare gli sprechi non solo porta benefici all’ambiente e alle persone più bisognose, ma anche alle nostre tasche. Facendo una spesa intelligente e acquistando solo prodotti che effettivamente consumeremo andremo a risparmiare. Comprare chili e chili di frutta che deperisce velocemente è non solo uno spreco di cibo ma anche di soldi. E sappiamo bene come alcuni alimenti siano estremamente costosi. Quindi ecco che Coldiretti ci suggerisce alcuni consigli salva cibo per una spesa più conveniente e sostenibile.

Prima di tutto cercare di fare la spesa più spesso e acquistando pochi prodotti. Così da avere il tempo di consumare tutto prima di comprarne di nuovi, soprattutto se sono deperibili. Prodotti come frutta, verdura e latticini hanno date di scadenza molto ridotte. Se non possiamo per ragioni di tempo, allora cerchiamo di acquistare frutta e verdura meno maturi.

Quando riponiamo la spesa in frigo o in dispensa, ricontrolliamo le date di scadenza. Posizionando davanti i prodotti con scadenze più vicine e sul fondo quelle più lunghe. Un metodo efficace di organizzazione che ci fare risparmiare un sacco di soldi.

Se notiamo prodotti con scadenza prossima e ne abbiamo in abbondanza, ecco che fare. Cuciniamoli e poi surgeliamo in freezer così da poterli consumare nel corso dell’anno. Stessa cosa con gli avanzi, sperimentiamo nuove ricette e cerchiamo di non buttare mai nulla.

Per finire puntiamo sulla stagionalità e sul Km 0 il più possibile. Così la freschezza del prodotto sarà assicurata e non rischieremo di ritrovarci con merce da cella frigorifera.

Quindi, ecco qualche consiglio anti spreco per risparmiare sulla spesa e contemporaneamente aiutare l’ambiente. Seguendo questi piccoli accorgimenti il più possibile ci accorgeremo subito dell’effettivo risparmio.

