Qualcosa nel mondo del make up è appena cambiato e gennaio è un mese molto promettente dal quale ripartire.

Se fino ad ora avessimo sperimentato con la tendenza nude, sarebbe il caso di cambiare rotta e anche in fretta.

Infatti, i colori dalle nuance carne e i trucchi che ci sono ma che praticamente sono invisibili stanno per sparire soppiantati da nuovi trend.

Questi, che stanno già spopolando, hanno principalmente due meriti.

Il primo è che riuscirebbero a rinvigorire il viso e dargli un aspetto sano e luminoso a qualsiasi età.

Il secondo è che allungherebbero lo sguardo rendendo magnetici e seducenti gli occhi sia scuri sia chiari.

Allora, non ci resta che scoprire quali sono per iniziare a riempire il nostro beauty di nuovi prodotti.

Per ringiovanire il viso e allungare lo sguardo di occhi marroni, verdi e azzurri ecco le tendenze trucco dell’inverno 2022

Partiamo subito in quarta familiarizzando con una novità che forse ci sconvolgerà.

Dobbiamo prepararci a salutare, si spera temporaneamente, il classico smokey eye nero, scuro, sexy e perfetto come trucco da giorno e da sera.

Il nero, infatti, non sarebbe in linea con gli altri colori scelti per truccare gli occhi che sono:

rosa, azzurro, lilla, glicine, verde acqua;

pastello;

super sfumati verso l’esterno.

In particolare, il rosa e il lilla sarebbero perfetti per occhi scuri, castani o nocciola.

Il verde acqua e il glicine, invece, per occhi verdi e l’azzurro, miscelato ad un tocco di blu, per occhi azzurri.

A fare la sua comparsa, poi, è il cosiddetto “tint trend” che prevede di truccare con uno stesso colore occhi, guance e labbra.

Generalmente si dovrebbe optare per un rosso ciliegia oppure un rosa intenso ma non shocking.

Inoltre, per avere questo effetto di continuità si dovrebbe utilizzare un solo prodotto, ben sfumato con dita o pennelli, che è il rossetto.

Se, al contrario, stessimo cercando un make up più grintoso le tendenze del 2022 faranno sempre al caso nostro.

Oro, argento, bronzo e platino sarebbero colori immancabili ma nella versione metallizzata sia per ombretti che per eyeliner.

Questi andrebbero applicati non solo sugli occhi ma anche come blush o per valorizzare l’arco di Cupido.

Ancora, potremmo provare il trucco “bold” che come dice la stessa parole è audace, sfacciato e ardito.

Per realizzarlo i professionisti suggeriscono di:

scegliere una palette intensa, per esempio dal blu al verde, dal viola al fucsia;

applicare questi colori sull’intera palpebra in versione degradè ma in maniera piena e precisa, sfumando solo i bordi esterni.

Con il “trucco bold”, poi, dovremmo truccare anche il viso con un tradizionale contouring sempre di moda.

Le labbra

Per concludere vediamo anche come truccare le labbra.

In questo caso, l’effetto nude e rimpolpante continua a fare faville.

Tuttavia, il trucco sarebbe focalizzato soprattutto sul contorno labbra, da scurire e sfumare verso l’esterno.

Infine, il rossetto scuro, da stendere in maniera compatta, sarà sempre un’arma a disposizione per sfoggiare labbra carnose e attira baci.

