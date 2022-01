Basta geloni e piedi freddi nelle scarpe ecco un rimedio confortevole ed economico per averli sempre caldi e camminare comodamente

Durante la stagione invernale è abbastanza comune avere mani e piedi freddi a causa delle basse temperature. Se poi, per motivi di lavoro e per sbrigare faccende, si è costretti a trascorrere molto tempo fuori casa può diventare un problema. Quando la pelle viene eccessivamente esposta al freddo, infatti, c’è il rischio che possa subire traumi quali screpolature, irritazioni, ragadi o addirittura geloni.

Per sfuggire a questi fastidi, spesso, si opta per accessori caldi e morbidi come calzini e guanti. Quest’ultimi sono pratici e gradevoli. Invece i calzini, se fatti in un certo modo, potrebbero addirittura peggiorare la situazione, soprattutto se indossati con scarpe non appropriate al clima. Di seguito, dunque, andremo a capire come prendersi cura dei propri piedi facendo attenzione a piccoli accorgimenti e sfruttando alcune idee semplici ma funzionali.

Espedienti utili per la salute dei piedi

Quando il freddo si fa sentire, capita di frequente di provare la sensazione che le dita dei propri piedi non abbiano più vita e che non si riesca a muoverli. Questo succede specialmente quando le scarpe che si indossano non sono adeguate a proteggere dal freddo. Si tende, infatti, ad acquistare scarpe belle e dalle forme originali a discapito della comodità e dell’efficienza, magari per esigenze lavorative o per puro piacere.

Se proprio la scelta non possa ricadere su scarpe tecniche adatte per la stagione fredda, ci sono alcune cose da tenere a mente. È, infatti, importante che siano almeno di buona fattura e realizzate con materiali come cuoio e pelle.

Un altro errore che si fa continuamente è quello di indossare calzini troppo spessi o addirittura doppi. Questi in realtà potrebbero limitare i movimenti e quindi la circolazione sanguigna, che invece aiuterebbe a mantenere caldo il piede.

Un ulteriore consiglio è quello di utilizzare delle solette termiche oppure elettriche. Esistono infatti solette che si scaldano attraverso un cavo USB. C’è da dire, però, che l’usura del materiale e i costi non propriamente accessibili rendono questi rimedi poco efficienti. Ma allora come fare? Basta geloni e piedi freddi nelle scarpe ecco un rimedio confortevole ed economico per averli sempre caldi e camminare comodamente. Si tratta di una soluzione per risparmiare ed avere delle solette per ogni tipo di scarpa, fatte con ottimi materiali. Ed è qui che entra in gioco il fai da te.

Basta geloni e piedi freddi nelle scarpe ecco un rimedio confortevole ed economico per averli sempre caldi e camminare comodamente

È possibile realizzare una scorta di ottime solette ad un costo irrisorio e di varie forme in base alle scarpe. Sono sufficienti un foglio di sughero dello spessore di 2-3 mm e un panno in feltro di lana puro.

Il procedimento è semplice: basta ritagliare la forma del piede sia dal sughero che dal feltro. Il passo successivo è quello di mettere un filo di colla forte o silicone lungo il perimetro del sughero e poggiarci sopra la soletta in feltro. Premere per bene, poggiare un peso e lasciare asciugare per un giorno intero.

Entrambi i materiali sono naturali, isolanti e traspiranti, perfetti per la salute dei piedi e per ottenere un caldo tepore.