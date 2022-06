In estate, il caldo non ci dà tregua. Quando le temperature sono alte preferiamo consumare pasti leggeri e freschi da preparare in pochi minuti. Lo stesso discorso vale per i dolci. Quale miglior modo se non mangiare un buon dolce per finire un pasto? Questa stagione ci offre tanta frutta sfiziosa e succosa tra la quale scegliere. Oggi vogliamo svelare una facile ricetta alla quale pochi potranno resistere. Per preparare questo dolce bastano pochi minuti, non serviranno forno o padelle e il risultato sarà eccellente. I protagonisti di questa ricetta sono i savoiardi, ma non li useremo per preparare un tiramisù. Ci sono moltissimi ingredienti che possiamo usare per rendere un tiramisù davvero speciale. Tuttavia, oggi useremo questi biscotti insieme a lamponi e panna non per un tiramisù, ma per realizzare un dolce freddo davvero squisito.

Ingredienti

800 g di lamponi freschi;

200 g di biscotti savoiardi;

550 g di panna fresca;

450 g di latte condensato;

2 g di gelatina alimentare.

Quest’estate dimentichiamo il tiramisù e proviamo questo golosissimo e veloce dolce senza cottura con savoiardi, lamponi e panna

Mettiamo in ammollo in acqua fredda la gelatina alimentare. Lasciamola riposare per almeno 10 minuti. Nel frattempo, versiamo 50 grammi di panna fresca in un pentolino e facciamola scaldare. La panna dovrà scaldare, ma non arrivare ad ebollizione. Dopo aver strizzato la gelatina in ammollo, uniamola alla panna, facciamola sciogliere e teniamola da parte.

Laviamo con molta delicatezza i lamponi e frulliamone mezzo chilo. A questo punto, versiamo i lamponi frullati in un setaccio in modo da raccogliere ed eliminare i semi.

A questo punto, montiamo la panna fresca rimasta. Aggiungiamo a questa la panna in cui abbiamo sciolto la gelatina. Uniamo il latte condensato ai lamponi frullati e quando i 2 ingredienti saranno ben amalgamati, incorporiamo il composto alla panna montata. Per non smontare il composto usiamo una spatola e muoviamoci delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto.

Foderiamo una teglia con cerniera con la carta da forno e sistemiamo i savoiardi sul fondo dello stampo. Versiamo il composto cremoso sui biscotti e livelliamolo usando un cucchiaio riempiendo per bene gli spazi. Facciamo riposare nel congelatore la nostra torta per almeno 3 ore e serviamola. Decoriamo la superficie della torta gelata con i lamponi rimasti.

Consigli

Quest’estate dimentichiamo il tiramisù e proviamo questo golosissimo dessert veloce da realizzare. Per preparare questa torta fredda, servono pochissimi ingredienti ed è davvero facilissimo. Possiamo rendere ancora più grazioso il dolce decorandolo con qualche ciuffetto di panna o foglie di menta fresca. Questa torta delizierà i nostri palati con tutta la sua bontà e freschezza. Per montare la panna senza fatica ricordiamoci di tenerla nel frigorifero per qualche ora la panna, le fruste e il recipiente che dovrà contenerla.

Approfondimento

È cremoso e leggero questo fresco tiramisù estivo da preparare in pochi minuti con fragole e mirtilli senza mascarpone né uova