Ogni tanto si sente la necessità di andare via, di prendersi del tempo solo per se stessi. Un momento dove è possibile stare in serenità. Bene, per rigenerare il cervello e allontanare i pensieri negativi ecco cosa ha scoperto la scienza. Molti scelgono di fare un weeekend di relax alle terme, soprattutto ora con il bonus. Altri invece scelgono quei luoghi lontani dove viene sequestrato lo smartphone, un po’ come la serie TV “Nine Perfect Strangers”. Serie televisiva assolutamente da vedere perché veramente interessante.

Ma comunque, nel caso in cui non si dovesse andare alle terme o in qualche specie di centro benessere, cosa possiamo fare per rigenerare il sistema nervoso? Uno studio pubblicato sulla rivista Pnas, condotto dal biologo Gregory Bratman, potrebbe avere la risposta.

Secondo questo studio infatti stare a contatto con la natura frena i pensieri negativi. Una bella passeggiata nel bosco rilassa, la pressione si abbassa, la mente si libera dei brutti pensieri e il battito del cuore rallenta.

Il biologo è giunto a questa conclusione dopo aver diviso un gruppo di 38 persone i due parti. Una doveva passeggiare per 90 minuti in un parco, mentre l’altra ha camminato lungo una strada trafficata.

Da questo è emerso che coloro che hanno fatto la passeggiata in città avevano più pensieri negativi rispetto agli altri. Questa è quindi una piccola prova del fatto che la natura ha dei benefici sull’essere umano. E forse, dopo il periodo di quarantena causato dalla pandemia, coloro che abitano in città si sono resi conto di quanto sia fondamentale avere uno spazio verde per la salute dell’uomo.

Camminate nei boschi

L’Italia è uno dei Paesi dove mare, montagna, collina e città d’arte sono tutte riunite. Quindi non si hanno scuse. I boschi ci sono e una passeggiata quindi si può e si deve fare. Una foresta incantevole, che si trova vicino ai laghi di Fusine, è quella di Tarvisio, in Friuli. Se si vuole essere circondati dal silenzio allora il Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, in Piemonte, è perfetto. Una foresta per tutta la famiglia, quindi con sentieri per bambini e anziani, è quella di Somadida, in Veneto. Oltre a questi luoghi l’Italia è piena di tantissimo verde da Nord a Sud. Quindi troviamo la passeggiata nel verde che più ci aggrada e perdiamoci nel silenzio, dove i nostri pensieri negativi non hanno voce.

Approfondimento

