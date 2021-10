Il mese di ottobre con le sue giornate ancora non troppo fredde, rende possibile qualche gita fuori porta per staccare dalla routine quotidiana. Quale città migliore da visitare se non la Città Eterna? Potremo visitarla milioni di volte senza mai stancarci delle sue inesauribili meraviglie e ogni volta ci accorgeremo di qualcosa che non avevamo vista prima. La sua bellezza suggestiva la rende unica in ogni stagione dell’anno e in ogni momento della giornata.

Pertanto anche se l’abbiamo visitata centinaia di volte, ecco come vedere Roma in modo originale e suggestivo con 3 esperienze pluripremiate dai viaggiatori attraverso Tripadvisor. Quest’ultimo è una piattaforma di recensioni di bed & breakfast, alberghi e ristoranti, dove possono pubblicarsi foto per condividere la propria esperienza, dare un giudizio. Spesso per non fare un salto nel buio, tantissimi di noi, prima di spostarsi, si affidano ad agenzie o a siti web come questi per delle dritte.

Ecco come vedere Roma in modo originale e suggestivo con 3 esperienze pluripremiate dai viaggiatori

Pertanto se desideriamo visitare la Città Eterna in un modo diverso dal solito potremo scegliere una di queste attività che hanno ricevuto il premio Travellers’ Choice. Si tratta di un riconoscimento per quelle strutture o attività che ricevono costantemente recensioni eccellenti dai viaggiatori. Ed ecco di seguito tre esperienze che ci lasceranno ancora più incantati e torneremo a casa con gli occhi e il cuore pieno di emozioni e meraviglie.

Tra le prime attività più premiate ritroviamo il tour di Roma in sidecar Vespa. Si tratta di un’esperienza incredibilmente divertente, da poter ancora fare in questi ultimi giorni d’autunno. Infatti, in questo modo si scopre Roma in Vespa. Accompagnati da una guida, per un giro sulla mitica Vespa con sidecar, si visitano i luoghi popolari di Roma, in mezza giornata, vivendo un’esperienza unica.

Per una visione ancora più romantica della Città Eterna

In alternativa, o se abbiamo più giorni, per i meno avventurosi ma romantici, si potrebbe scegliere il tour dei sotterranei del Colosseo e Roma antica. È per piccoli gruppi di sei persone e magari ci si può organizzare con un gruppo di amici. Si visitano le aree sotterranee del Colosseo ed è un’esperienza unica, che ci consente di visitare luoghi mai visti, con una guida esperta. È davvero un tuffo nel passato, tanto che ci sembrerà di essere ritornati ai tempi del divino Augusto.

Infine, si potrebbe scegliere un’altra esperienza unica, indimenticabile e romantica dove lasceremo il cuore. Ovvero, visitare Roma al tramonto e scoprire mediante guide esperte le sue bellezze illuminate e tanti segreti della Città Eterna.

