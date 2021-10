La nostra pelle ha bisogno di molte attenzioni ad ogni età. Sfortunatamente, molti di noi sanno che con il passare degli anni compaiono le rughe. Queste segnano il nostro volto restituendoci un aspetto stanco e spento.

Spesso le rughe sono accompagnate anche dalla comparsa di macchie. Per queste ci sono diverse cause, come ad esempio, l’età, l’esposizione al sole, fattori ormonali oppure genetici.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Oggi vogliamo spiegare che per ridurre rughe e macchie della pelle può essere di grande aiuto questo insospettabile trucchetto della nonna.

Con il cambio di stagione, la nostra pelle ha bisogno di qualche attenzione in più. Infatti, con l’abbassarsi delle temperature essa può subire dei traumi. Ecco perché abbiamo spiegato che molti ignorano che per una pelle giovane e fresca in autunno bastano 3 semplicissime mosse.

Le nostre nonne ci insegnano sempre metodi naturali per risolvere i problemi. Pertanto, se vogliamo saperne di più continuiamo a leggere questo articolo.

Per ridurre rughe e macchie della pelle può essere di grande aiuto questo insospettabile trucchetto della nonna

Le nonne hanno sempre saputo dei grandi benefici del riso per la pelle e i capelli. Infatti, questo comunissimo alimento è ricco di vitamina E. La vitamina E ha azione antiossidante e può proteggere la pelle dall’invecchiamento e dall’azione dei radicali liberi. Per questo motivo, useremo il riso per questo rimedio fai-da-te.

Possiamo creare una crema da applicare sul viso e per farlo utilizzeremo soltanto pochissimi ingredienti. Ci servono 4 cucchiai di riso che dobbiamo sciacquare sotto l’acqua corrente. Trasferiamolo in una ciotola piena d’acqua e lasciamolo in ammollo per tutta la notte.

Il mattino seguente scoliamo il riso e mettiamolo in un mixer. Aggiungiamo 4 cucchiai di latte di mandorle e frulliamo. Il latte di mandorle ha effetto lenitivo ed è perfetto per le pelli delicate. Dunque, otterremo un composto che potremo filtrare con un colino a maglie larghe. In questo modo, rimuoveremo i residui grossolani di riso.

A questo punto, trasferiamo il composto in un pentolino e facciamolo cuocere a fuoco lento. Mescoliamo il composto e quando inizia ad addensare, spegniamo la fiamma. Aggiungiamo il contenuto di 2 capsule di vitamina E. Potremo trovarle facilmente in farmacia o in erboristeria.

Infine, uniamo anche un cucchiaio di olio di mandorle ed amalgamiamo il tutto. Trasferiamo il composto in un barattolo di vetro ed aspettiamo che raffreddi. L’olio di mandorle idrata in profondità la pelle in modo naturale.

Come utilizzarlo

Consigliamo di utilizzare questo rimedio della nonna la sera prima di andare a dormire. Dopo aver risciacquato bene il viso, applichiamo con le mani una piccola quantità di prodotto. Questo avrà la consistenza di una crema e non avremo difficoltà a usarla.

Lasciamo questa crema in posa per circa 20 minuti e poi rimuoviamola con un dischetto di cotone. Infine, risciacquiamo con abbondante acqua tiepida per rimuovere eventuali residui.

Consigli

Questo rimedio se applicato con costanza almeno 3 volte la settimana può appianare le rughe ed eliminare le macchie della pelle. Infatti, l’amido di riso ha la capacità di schiarire la pelle rendendo meno visibili le macchie.

Consigliamo di conservare la crema in frigorifero per non più di un mese dentro un barattolo di vetro.