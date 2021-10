Un celebre verso del poeta inglese Alfred Tennyson dice che è meglio aver amato e perso che non aver mai amato. Purtroppo, spesso nella vita, la bellezza poetica del verso cede il passo alla realtà dei fatti: per amore si può soffrire, anche parecchio. Le sofferenze d’amore possono condizionare la nostra vita, totalizzare i nostri pensieri e causare profonde cadute dell’umore che portano a uno stato semi-depressivo. Se da una parte è giusto vivere le emozioni, senza reprimerle, dall’altra è anche giusto non lasciar condizionare il nostro presente da quello che è stato. Vediamo allora come superare in fretta una delusione d’amore e riprendere in mano la nostra vita in 5 passi. I seguenti consigli possono aiutarci a livello psicologico ad uscire da quel tunnel da cui a volte ci sembra impossibile vedere di nuovo la luce.

Lasciar andare è difficile, ma non impossibile

L’errore (umano), che molti fanno quando si trovano ad affrontare la fine di una relazione, è ostinarsi a cercare di aggiustare le cose. In alcuni casi, quando un amore è finito davvero, lasciar andare è la soluzione migliore e più salutare per il nostro benessere psicologico. Ostinarsi a rimanere insieme, aggrappati al passato, può sfociare nella vera e propria ossessione, un sentimento ben lontano da quello che dovrebbe tenere insieme una coppia. Se riusciamo a creare una distanza salutare, potremo avere modo, in futuro, di chiarirci più sinceramente e senza dar voce all’astio.

Al contempo, creare distanza può aiutarci anche a dar libero sfogo alle nostre emozioni. Restare forzatamente ancorati a qualcosa che appartiene al passato può portarci alla simulazione di ciò che era. Fingere di essere felici e sereni, quando in verità si è tutt’altro, è estremamente faticoso per il nostro animo. Il primo consiglio generale, dunque, è quello di trovare il coraggio per lasciare il partner e vivere appieno le emozioni, anche se negative.

Superare in fretta una delusione d’amore e riprendere in mano la nostra vita in 5 passi

Veniamo ora a consigli più pratici, piccoli gesti che possono aiutare nel quotidiano a superare una delusione amorosa. Per prima cosa, coltiviamo i nostri hobby, ora più che mai. Leggiamo, scriviamo, dipingiamo, andiamo a camminare nella natura. Tutte le nostre piccole passioni possono assumere un grande significato nei momenti difficili. Facciamo anche tanta attività fisica, che può aiutare rilasciando endorfine ed energie positive. Può aiutare anche iniziare qualcosa di nuovo, come un’attività che prima non avevamo mai avuto modo di cominciare. Circondiamoci poi di amici sinceri, quelli che ci sono stati sempre e che possono cambiarci la giornata con una risata. Ultima cosa, ma non per importanza: perdoniamo. Questo passo è il più difficile e può richiedere del tempo, ma il perdono è lo step decisivo per riappropriarci definitivamente della nostra vita.

