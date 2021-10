L’estate se n’è andata e le vacanze sono soltanto un bel ricordo. Le lunghe giornate trascorse al mare o in montagna, passeggiando per le città d’arte sono ormai finite.

Dopo settimane di sole, la nostra pelle ha bisogno di cure specifiche per mantenerla giovane e in salute. Se non dedichiamo alla nostra pelle le giuste attenzioni, questa apparirà spenta e opaca a causa del sole.

Molti ignorano che per una pelle giovane e fresca in autunno bastano 3 semplicissime mosse. Si tratta di semplicissime azioni quotidiane molto importanti per mantenere una pelle sana.

Quasi ognuno di noi è ormai tornato alla routine di tutti i giorni. La scuola, il lavoro e le faccende domestiche sono tornate a riempirci le giornate.

Nonostante ciò, sono cambiate le temperature e la pelle ha bisogno di alcuni accorgimenti per adattarsi bene al cambiamento.

Inoltre, abbiamo esposto per settimane la pelle al sole, al cloro e alla salsedine. Questi agenti possono essere causa di stress per la pelle. Oggi vogliamo svelare come prenderci cura della nostra pelle in questa stagione.

La prima cosa da fare è esfoliare la nostra pelle. Questa azione consiste nel liberare la pelle dalle cellule morte ridando vita al nostro incarnato. Questa azione ci permetterà di idratare e nutrire meglio la pelle.

Per farlo dovremo fare uno scrub. Lo scrub è una pratica dai grandissimi benefici. Per prima cosa libera i pori dalle impurità. Di conseguenza, favorisce il rinnovamento cellulare e infine, migliora la grana della nostra pelle.

Ne esistono moltissimi tipi in commercio. Se invece vogliamo risparmiare possiamo realizzarne uno unendo 2 cucchiai di zucchero di canna ed un cucchiaio di miele.

Dopo averlo mescolato, stendiamolo sul viso e massaggiamolo con delicati movimenti circolari per qualche minuto. Dopodiché, risciacquiamo con acqua tiepida per avere un viso morbido e libero da impurità.

Idratare e proteggere

Se lo scrub serve a purificare la pelle, idratarla serve a darle nuova vita. Quest’azione è importante ad ogni età e rientra tra i 3 trucchi infallibili per mantenere la pelle tonica ed elastica dopo i 50 anni.

L’estate e le alte temperature possono avere disidratato la nostra pelle. Pertanto, l’autunno è il momento perfetto per reidratarla.

Per prima cosa, consigliamo di bere una giusta quantità d’acqua perché l’idratazione inizia dall’esterno. In più scegliamo delle creme idratanti da applicare ogni giorno. Scegliamo delle creme ricche di oli nutrienti che permetteranno di mantenere una pelle elastica proteggendola dall’invecchiamento.

Anche se non ci esponiamo più al sole estivo, la pelle va sempre protetta. Continuiamo ancora ad usare creme ad azione protettiva contro i raggi UV.

Inoltre, stanno per arrivare i primi freddi e la nostra pelle potrebbe non essere pronta. Pertanto, consumiamo alimenti ricchi di vitamina B5 come tuorlo d’uovo e legumi per proteggere la pelle.

Lenire

Gli sbalzi di temperatura possono cogliere di sorpresa la nostra pelle. I vasi sanguigni si restringono ossigenando meno i tessuti. Di conseguenza la superficie della pelle si screpola diventando opaca ed irritata. Possiamo aiutare la nostra pelle usando prodotti naturali come la camomilla che è un eccellente prodotto lenitivo.

Per contrastare questi effetti usiamola facendo degli impacchi la sera prima di andare a dormire.