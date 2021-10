Durante la stagione fredda cosa c’è di meglio che trascorrere in casa una serata rilassante e divertente tra amici? Si potrebbe decidere di organizzare, ad esempio, una cena a base di sushi. Oramai è diventato un piatto molto popolare e gradito da consumare non solo al ristorante, ma anche in casa. In tanti, infatti, si cimentano non solo nel fare sushi, ma anche sashimi, temaki, tempure, onigiri.

Durante una serata a tema, però, oltre al menù bisogna pensare anche a come abbellire la tavola. Ecco come creare un’elegante atmosfera orientale rendendo speciale una cena di sushi tra amici, facendosi ispirare dalla grazia e dalla bellezza dei giardini giapponesi. Se fatti per tempo, infatti, si possono realizzare delle vere e proprie opere d’arte: i Kokedama.

Cos’è un Kokedama

La parola Kokedama significa letteralmente palla di muschio. Questo metodo di coltivazione è nato in Giappone verso il 1600. Permette di coltivare una piccola pianta in una sfera di terra sempre umida e ricoperta di muschio, che racchiude radici o semi. Una leggenda narra che un contadino giapponese in condizioni di estrema povertà, non potendo permettersi di comprare vasi di coccio, avvolse le piante in sfere di terra fertile e drenante, le ricoprì di muschio e creò il primo Kokedama: l’alternativa povera del bonsai.

Era l’omaggio che l’ospite regalava al padrone di casa per la cerimonia del tè ed è tuttora simbolo di amicizia e cordialità. Quando poi le radici fuoriuscivano dal Kokedama oppure lo spago per fissare il muschio alla palla di terra si spezzava era giunta l’ora di piantarlo in giardino. Da quel momento l’amicizia sarebbe durata per sempre.

Ecco come creare un’elegante atmosfera orientale rendendo speciale una cena di sushi tra amici

A differenza di ciò che si pensa, creare un Kokedama non è per niente difficile, l’importante è scegliere piante giovani, rigogliose e di piccole dimensioni, perché la palla di terra, che sostituisce il vaso, deve contenere tutte le radici. Le prime volte, per realizzarli senza troppi sforzi, si possono usare piante più facili da coltivare come piante grasse, felci, erbe aromatiche, orchidee o gerani.

Per la serata a tema sarebbe bello realizzarne diversi.

Dei piccoli kokedama di piante grasse potrebbero essere utilizzati come segna posto, che gli invitati a fine serata potrebbero portare a casa in segno di amicizia.

Altri più grandi, invece, potrebbero essere fatti con delle belle piante rampicanti ed essere appesi al soffitto sopra la tavola con dello spago o del filo di nylon trasparente.

Queste piante poetiche e ricche di cultura trasmetteranno un’atmosfera di pace e serenità tipica della filosofia zen, impressionando positivamente tutti gli ospiti.