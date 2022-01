Per ridurre la glicemia e aiutare le difese immunitarie potrebbero risultare utili queste ricette con un frutto ricco di antiossidanti

Gli studi in diversi campi hanno permesso all’uomo di vivere in case sempre più confortevoli, di utilizzare capi di abbigliamento leggeri ma che proteggono dal freddo e dalla pioggia, e di muoversi con mezzi veloci. Progressi significativi ci sono stati anche in altri ambiti, primo tra tutti quello legato alla salute. Farmaci e strumenti diagnostici permettono di individuare le cause di alcuni sintomi e di trovarne spesso le cure. Un aiuto importante arriva all’uomo dalla natura. L’alimentazione corretta con cibi sani permette di introdurre tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere e alcune volte può essere una buona alleata nella prevenzione o cura di certi stati fisiologici.

Per quanto riguarda, ad esempio, i livelli dello zucchero nel sangue e le difese immunitarie, una dieta equilibrata, se non ci sono forme patologiche particolari, può aiutarci a mantenerli nella norma. Ci sono frutti e verdure molto utili allo scopo e tra gli altri ci sono le bacche di Goji.

Queste bacche sono il frutto di alberi di origine cinese e stanno diventando sempre più popolari. L’aspetto ricorda l’uva passa e il colore è arancione-rosso. Le bacche di Goji sono ricche di vitamine, minerali e fibre. Diversi studi sulle loro proprietà hanno portato a ritenerli potenzialmente utili per ridurre la glicemia e rafforzare il sistema immunitario nell’uomo. Inoltre, le bacche di Goji si ritiene che siano ricche di antiossidanti, e potrebbero quindi contrastare gli effetti dannosi alle cellule da parte dei radicali liberi. Per poterne sfruttare i benefici si può preparare una tisana. Versare in un pentolino 300 ml circa d’acqua e aggiungervi un cucchiaio di bacche di Goji. Far bollire per 5 minuti, spegnere il fuoco e dopo altri 5 minuti filtrare e dolcificare. Si può usare un cucchiaino di miele o dello zucchero.

Un’altra ricetta con questo piccolo frutto

Risotto per 2 persone:

250 g di riso;

2 cucchiai di bacche di Goji;

una cipolla piccola;

olio extravergine d’oliva;

200 ml di vino bianco;

500 ml di brodo vegetale;

curcuma in polvere;

sale e pepe.

Tritare un po’ di bacche e il resto metterlo in ammollo con dell’acqua. Riscaldare un po’ d’olio in un tegame, aggiungere la cipolla tritata, le bacche e poi il riso. Versare il vino, sfumare e poi aggiungere a poco a poco il brodo. Aggiustare di sale e a fine cottura aggiungere un pizzico di pepe, uno di curcuma e le bacche che erano nell’acqua.

Quindi, per ridurre la glicemia e aiutare le difese immunitarie potrebbero risultare utili queste ricette con un frutto ricco di antiossidanti. Per un’idea in più, le bacche si potrebbero frullare con frutti di stagione.