Il corpo umano è una costruzione talmente complessa che forse non riusciremo mai a svelarla completamente. Spesso diamo per scontato di conoscerne perfettamente il funzionamento. Eppure ci sono tantissime cose che non sappiamo dell’organismo.

Per le donne, per esempio, a volte le mestruazioni sono e restano una incognita. Le domande più frequenti riguardano il perché vengono e perché possono essere dolorose. Poi, qual è il legame con la fertilità e la possibilità di restare incinte?

Molte donne si sorprendono quando scoprono che in realtà il ciclo mestruale non dura solo 4 o 5 giorni. Infatti ogni ciclo comprende i 28- 29 giorni tra la fine delle mestruazioni e l’inizio delle altre. Sicuramente avremo sentito parlare di ovulazione. Ma di cosa si tratta veramente? Ecco il metodo per calcolare ovulazione e periodo fertile per restare incinta o evitare gravidanze inattese. In questo articolo cercheremo di rispondere a tutte queste domande.

Cos’è l’ovulazione e quando avviene

L’ovulazione avviene nel cosiddetto periodo secretivo e consiste nella fase in cui l’ovulo maturo viene espulso. Ogni mese, infatti, le ovaie producono circa 12 follicoli, ma solo uno si evolverà in ovulo. Questa fase può essere seguita dalla gravidanza o da un’altra mestruazione. Solitamente l’ovulazione avviene 14 giorni prima delle mestruazioni, quindi circa a metà di un ciclo.

Questa fase è caratterizzata dalla secrezione del muco cervicale che da rosso si schiarisce. Per capire quando è in corso bisogna notare quando le perdite si fanno più consistenti. Ciò accade 2 o 3 giorni prima dell’ovulazione, quando il muco è più limpido. La fine dell’ovulazione, invece, è contraddistinta da muco bianco e denso.

Ecco il metodo per calcolare ovulazione e periodo fertile per restare incinta o evitare gravidanze inattese

L’ovulazione e i 6 giorni precedenti rappresentano il momento in cui si è più fertili. Quindi, calcolando dal primo giorno di mestruazioni, 10 giorni dopo inizia il periodo fertile. In questa fase la possibilità di restare incinta è elevata. Alcune donne sperimentano un cambiamento di consistenza del muco cervicale e possono avere dolori. Purtroppo, però, non per tutte i segni sono evidenti o uguali né il ciclo ha la stessa durata. In un ciclo di 24 giorni, l’ovulazione potrebbe arrivare al 10 giorno. Ecco perché è importante imparare a conoscere i segnali del proprio corpo per stare tranquille in ogni situazione.

Così per capire quando si è più fertili si possono utilizzare degli stick che rilevano la presenza dell’ormone luteinizzante dell’ovulazione. Un altro metodo consiste nella misurazione della temperatura basale. Con questo metodo la signora in questione monitorerà giornalmente la sua temperatura servendosi di un normale termometro o di uno basale. Nei giorni precedenti all’ovulazione la temperatura si abbasserà per rialzarsi una volta terminata.

