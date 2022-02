Per ricordare per sempre la festa di San Valentino regaliamo una frase indimenticabile sull’amore insieme a rose e profumi

Ogni 14 febbraio si festeggia immancabilmente la festa degli innamorati. È il momento per ricordarsi che nella vita, oltre ai soldi, esiste anche l’amore. Poiché, a volte, ce ne dimentichiamo ed ecco che esistono alcuni detti, proverbi o frasi celebri che ce lo ricordano. Ogni detto racchiude una verità e ci fa scoprire un aspetto dell’amore.

La storia della festa degli innamorati

La festa degli innamorati ha origini abbastanza antiche. Bisogna risalire all’epoca dei Romani, quando si festeggiava a metà febbraio, nel periodo che portava alla primavera. Una festa che a noi oggi farebbe un po’ sorridere, per i riti particolari che si svolgevano. Le donne incinte si esponevano pubblicamente ai colpi di frusta di giovani nudi, seguaci dei riti fauni. Questi colpi di frusta erano considerati benauguranti per la futura nascita del bambino.

Con l’arrivo del Cristianesimo, questa tradizione pagana fu trasformata nella festa degli innamorati. I fauni romani furono sostituiti con la protezione di San Valentino. Così dal V secolo d.C., la festa arriva ai giorni nostri con riti meno dolorosi.

È tradizione alla festa degli innamorati fare un regalo al proprio partner. Un dono che esprime l’amore che unisce. Non sarebbe male regalare una rosa e un profumo per uomo o “pour femme”. Non può mancare, però, una frase che rimanga anch’essa nel cuore. Dunque, per ricordare per sempre la festa degli innamorati, regaliamo una frase.

Proverbi e frasi sull’amore

Una delle frasi più belle sull’amore viene proprio dalla Bibbia. Forse pochi sanno che in questa raccolta di libri antichi, vi è racchiuso uno dei testi più belli sull’amore. Non parla di una coppia sposata e nemmeno dell’amore verso Dio, come ci si aspetterebbe. Si celebra, invece, proprio l’amore fra due innamorati. È un piccolo poema, in cui lui e lei si scambiano frasi d’amore e ricordano episodi e fatti della vita. Non a caso il titolo del libro esprime tutta questa intensità, dolcezza e forza: il Cantico dei cantici. Tratte da questo libro, ecco delle frasi che potrebbero ben coronare la festa degli innamorati.

Per ricordare per sempre la festa di San Valentino regaliamo una frase indimenticabile sull’amore insieme a rose e profumi

Di frasi, detti e proverbi, legati all’amore e alla festa di San Valentino, ce ne sono diversi. Tra i più noti e non legati alla meteorologia, ve ne sono alcuni. “Il cuore non si sbaglia mai”, “L’amore è la chiave che apre tutte le porte dell’impossibile”, “L’amore non è bello se non è litigarello”.

Quelle che provengono dal Cantico dei Cantici sono ricche di passione e di immortalità. Eccone alcune: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, perché forte come la morte è l’amore. È una fiamma divina”. “Il mare non può spegnere l’amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa (per comprarlo), non ne avrebbe che dispregio”.

Sicuramente un San Valentino per riscoprire un legame che supera il tempo.