I possessori di uno smartphone di Apple si saranno trovati, per lavoro o per curiosità, a voler registrare una telefonata.

A differenza di molti cellulari Android, che spesso hanno anche l’opzione integrata direttamente nel dialer, gli iPhone non consentono di effettuare tale operazione. Almeno, non in maniera nativa. Esistono tantissime applicazioni di terze parti che promettono di risolvere questo problema, ma non tutte sono in grado di farlo.

Ecco perché l’App store è pieno di soluzioni a pagamento ma per registrare gratis le chiamate su iPhone ci sono utili trucchi che in pochi conoscono. Forse non saranno soluzioni intuitive, ma funzionano e permettono di risolvere questo piccolo “problema” in maniera semplice ed efficace. L’articolo di oggi spiegherà passo passo come fare.

Attenzione a chiedere il consenso

Una premessa necessaria: per registrare una telefonata è necessario il permesso del proprio interlocutore. Prima di farlo, dunque, è bene chiedere il consenso esplicito e poi procedere.

I Lettori saranno inoltre sollevati nel sapere che non occorre nessuna procedura particolare per impostare il telefono. Non serve il famigerato jailbreak, che spesso e volentieri provoca danni irreparabili al proprio iPhone e lo mette fuori dalla garanzia di Apple. Basta solo utilizzare degli strumenti già accessibili a tutti, con un pizzico di inventiva.

Lo strumento principale che si andrà a utilizzare è la segreteria telefonica. Per farlo, è opportuno verificare con il proprio gestore i costi eventuali di questo servizio prima di avere spiacevoli sorprese. Quando si è preparato tutto a dovere, si potrà procedere senza problemi.

Anzitutto, bisogna aprire l’applicazione Telefono e avviare la chiamata desiderata. Dopo aver avvisato l’interlocutore che si procederà ad effettuare la registrazione, lo si può mettere in attesa e procedere con i passaggi.

Con la telefonata aperta, bisogna cliccare su “Altra chiamata” e poi su “Tastierino”. A questo punto si può digitare il proprio numero di cellulare, quello che si sta usando per la chiamata in corso. Può sembrare strano, ma è un passaggio chiave.

La linea, ovviamente, risulterà occupata, perché già impegnata in un’altra chiamata – quella che si vuole registrare. A questo punto partirà la segreteria telefonica automaticamente. Quando partirà la registrazione, dopo il classico segnale acustico, bisogna cliccare sul tasto “Unisci” e inizierà la magia.

Procedendo normalmente con la telefonata, grazie a questo metodo che sfrutta l’opzione per creare “conferenze” con più interlocutori, la segreteria telefonica registrerà la chiamata che c’interessa.

Chiudendo la cornetta, questa verrà memorizzata automaticamente nella casella personale della segreteria dell’iPhone. Il tutto completamente gratis.