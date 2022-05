Si dice che siano il piatto del giovedì, ma gli gnocchi fanno gola in ogni giorno del mese. In molti li preparano la domenica per soddisfare l’appetito in famiglia, altri li impastano con cura pure in settimana. Una cosa è comunque certa: resistergli è praticamente impossibile e serve giusto una manciata di ingredienti per vederli impiattati.

Un buon piatto di gnocchi, però, raggiunge la perfezione e arriva dritto al cuore con il giusto condimento. Così come diverse sono le tipologie di questo alimento, differenti saranno gli ingredienti con cui realizzeremo il nostro intingolo speciale.

Nelle prossime righe proporremo per gli incerti qualche spunto culinario per mettere la ciliegina sulla torta alla ricetta. Saranno 5 idee sfiziose e originali per condire gli gnocchi che renderanno unico e inimitabile il nostro pranzo.

Un piatto antico

Diffusi ormai in tutto il Mondo, gli gnocchi hanno origini antiche e altrettanto particolari. I tradizionali si diffusero in Europa dopo l’importazione delle prime patate e si servivano con condimenti molto semplici. Ragù, burro e salvia o noce moscata erano gli ingredienti prediletti al tempo.

Già da allora se ne impastavano di diverse tipologie, anche in base alla regione di provenienza. In Lombardia si usavano la mollica di pane, il latte e le mandorle e ciò che ne usciva prendeva il nome di zanzarelli. In Campania si amalgamavano farina e patate per dare vita al piatto che si consumava abitualmente nei giorni di festa.

Al giorno d’oggi sembrerebbero mantenere ancora diversi nomi e altrettanto diversi sono i modi in cui si servono. In Piemonte spiccano gli gnocchi al Castelmagno e della Val Varaita, impastati con burro e formaggio toma. In Campania prenderebbero il nome alternativo di strangulaprievete e si servono con mozzarella e ragù napoletano.

5 idee sfiziose e originali per condire gli gnocchi di patate, verdi e di zucca invece della solita panna e prosciutto

Se vogliamo realizzare un piatto di classici gnocchi di patate, potremmo insaporirli con un delizioso sughetto alla boscaiola. Basterà cuocere in padella funghi e salsiccia e unire la panna per dare cremosità. Con un mix di asparagi e pancetta, invece, realizzeremo un condimento alternativo in linea con l’allegra stagione primaverile.

Chi preferisce gli gnocchi verdi alla ricotta e spinaci potrebbe gradire un fantastico sughetto al ragù di verdure e salsa alle mandorle. Si tritano carote e sedano per cuocerli in padella con dello scalogno a pezzetti. Si tostano le mandorle con un filo d’olio e si frullano per bene. Per finire saltiamo gli gnocchi precedentemente cotti in pentola con le verdure e li serviamo con la salsina.

Per gli gnocchi di zucca, invece, abbiamo una duplice scelta. Potremmo insaporirli con un condimento rinfrescante, a base di menta e zucchine, o impiattarli con della pancetta e crema di gorgonzola: a noi la scelta.

