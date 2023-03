Ecco le fragole più dolci e buone che ci siano, 3 varietà da coltivare per raccogliere frutti succosissimi

Le fragole sono un frutto ricco di benefici e vitamine che anche i bambini apprezzano. Le puoi acquistare al supermercato, oppure coltivarle direttamente sul balcone. In ogni caso, vogliamo indicarti le varietà migliori in commercio. Quelle più dolci e succose, che divorerai in un sol boccone. Scopri quali sono e un consiglio per farle crescere bene.

Anche se il mese d’oro delle fragole è maggio, già da fine marzo possiamo trovare i frutti più precoci. La loro bontà ci permette di assaporarle così come sono, in una fresca macedonia o in una deliziosa torta della nonna. Come ben saprai, non ne esiste una sola tipologia. Ce ne sono parecchie e si differenziano per gusto, colore e forma. Oggi te ne suggeriremo tre varietà, che reputiamo le migliori per la dolcezza che le contraddistingue, e non sono per forza le più costose. Scopri di quali parliamo e come puoi riconoscerle.

Ecco le fragole più dolci e buone, c’è anche un’italiana sul podio

Tra le fragole che conquisteranno il palato per l’incredibile bontà ci sono le Charlotte. Si tratta di una varietà rifiorente. Questo significa che, con le giuste condizioni, le piantine potrebbero produrre frutti per tutto l’anno. Sono molto resistenti, sia al clima particolarmente rigido che a malattie ricorrenti come l’oidio. I frutti sono piuttosto grandi e hanno una polpa color rosso sangue. Il sapore in bocca è dolcissimo e somiglia vagamente a quello delle fragoline di bosco.

La seconda varietà che ti consigliamo è la fragola di Ostara. Arriva dall’Olanda ed è il risultato di un incrocio. Le piantine ti daranno molte soddisfazioni, in quanto sono facili da curare e producono molto. Il frutto ha una forma conica e il colore è rosso vivo. La grandezza è media e non supera i 25 grammi di peso.

Infine, si inserisce di diritto nella lista una tipologia di fragole tutta italiana: la Pircinque. Sebbene si trovi a suo agio col clima meridionale, cresce bene anche nelle zone centro settentrionali del Paese. La potrai riconoscere per l’aspetto allungato e la tonalità rosso brillante. La pianta fa frutti in una sola occasione durante l’anno, ma la produzione è alquanto generosa. Ecco le fragole più dolci e buone, che non vedrai l’ora di mettere sul balcone di casa.

Consigli di coltura: meglio sole o ombra?

A discapito della semplicità di coltivazione, le fragole hanno bisogno delle giuste cure per prosperare e fruttificare. Uno dei dubbi principali riguarda l’esposizione. Qual è la posizione ideale in cui sistemare il vaso o interrare i semi? La risposta è secca: a mezz’ombra. Questo significa che dovrai trovare un luogo riparato dal sole intenso, ma comunque raggiungibile dalla luce naturale. Il posto ideale sarà fresco e isolato dai raggi solari nelle ore più calde della giornata.