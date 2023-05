L’accordo sul debito raggiunto dal parlamento degli Stati Uniti ha portato grandi benefici a tutti i titoli azionari legati a società con forte esposizione Oltreoceano. Quindi, è abbastanza chiaro per quale motivo Tenaris è stato il migliore titolo azionario della seduta. Tuttavia, non va dimenticato che queste azioni presentano fondamentali molto solidi e anche una forte sottovalutazione. Eppure dai massimi storici registrati a febbraio 2023 le quotazioni hanno perso oltre il 30%. Quando potrebbe scattare una nuova occasione di acquisto?

I motivi per comprare e quelli per non comprare queste azioni

Tra i fondamentali che spingono all’acquisto di Tenaris c’è sicuramente un rapporto EBITDA su fatturato relativamente importante e che genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, l’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti. Infine, la situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.

Dal punto di vista dei multipli di mercato, poi, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,76 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo sia le stime sul fatturato della società.

Nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione che le previsioni di utile netto per azione.

Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento che al momento è stimato essere superiore al 50%. Tutto questo nonostante negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Anche se aumentate negli ultimi mesi, secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono molto basse.

La crescita prevista attualmente dell’Utile Netto per Azione (EPS) dell’azienda per i prossimi esercizi è un punto debole notevole.

Per quale motivo Tenaris è stato il migliore titolo azionario della seduta? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 29 maggio in rialzo dell’1,92% rispetto alla seduta precedente a quota 12,21 €.

A da circa un mese che le quotazioni si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 11,766 € e 12,412 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Lo scenario rialzista e quello ribassista sono indicati in figura, rispettivamente, dalla linea continua e da quella tratteggiata.

