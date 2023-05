Per tutte le persone che non possono a fare a meno delle barrette proteiche, ecco come scegliere questo integratore alimentare e quali sono i prodotti migliori presenti in vendita. Informazioni utili per non sbagliare e affidarsi all’ottima qualità.

Le barrette proteiche sono degli alimenti che permettono al nostro organismo di ricevere integratori. Infatti, si chiamano proteiche proprio perché contengono maggiori proteine rispetto ad un alimento normale. È quello di cui ha bisogno una persona che fa regolarmente esercizio fisico o che svolge sport a livello agonistico.

In commercio sono presenti moltissimi marchi diversi di barrette, così come molti gusti diversi tra loro. Ma come scegliere le barrette proteiche e quali sono le migliori sul mercato? Cercheremo di dare una risposta in questo articolo con l’aiuto di ricerche già svolte.

D’altronde, bisogna considerare diversi aspetti per determinare la qualità di un prodotto, ma non solo. Occorre pensare bene alle proprie necessità e alla propria salute. Per questo è fondamentale rivolgersi ad un esperto qualora si voglia inserire un alimento nella propria dieta.

Nutrienti, pro e contro

Questo tipo di alimento contiene in generale non meno di 20 g di proteine, vitamine e sali minerali. Alcuni prodotti sono proteici puri. Servono principalmente per aiutare chi si allena a ripristinare le energie dopo l’attività fisica e a contrastare il catabolismo muscolare.

Questo prodotto è da sempre bersaglio di controversie nell’ambito alimentare e scientifico. Purtroppo, molte persone ne abusano. La loro composizione mista comporta che queste abbiano anche carboidrati e lipidi. Quindi, serve un’adeguata distribuzione nella giornata e una giusta quantità.

Inoltre, si discute molto sugli ingredienti che vengono usati per realizzarle. Molte aziende di produzione aggiungono fruttosio, zucchero, oli tropicali e sciroppo per dare maggior gusto, ma così facendo si aggiungono anche grassi. Un’ottima alternativa è fare barrette proteiche in casa.

Come scegliere le barrette proteiche: i migliori prodotti anche sul rapporto qualità-prezzo

Rifacendoci alle ricerche del sito qualescegliere.it, possiamo dire che le barrette si trovano ovunque. Ma non tutti i prodotti sono adatti a tutte le persone. Gli esperti consigliano di assumere 2 g di proteine per kg di peso al giorno in chi si allena con costanza.

Per essere sicuri di acquistare un buon prodotto bisogna sempre leggere l’etichetta e guardare quali sono gli ingredienti presenti. Inoltre, attenzione alla tipologia e al formato. Ci sono barrette ipolipidiche, iperproteiche, proteiche a basso contenuto di carboidrati e sostitutive dei pasti.

Di solito una barretta va dai 50 ai 65 grammi e c’è la possibilità di prenderle sia singolarmente che in confezioni multiple. Queste possono essere di un gusto solamente oppure di gusti misti. Secondo il sito sopracitato, ad ogni modo, ci sono alcuni prodotti da considerare migliori di altri.

Ecco la classifica delle migliori 5 barrette proteiche in commercio:

FOODSPRING PROTEIN BAR

AMFIT NUTRITION HIGH PROTEIN

POWERBAR PROTEIN PLUS

PHD SMART BAR

LINEAMED BARRETTE PROTEICHE

Si possono trovare con un costo che varia dai 2 ai 7 euro. Tuttavia, il prodotto migliore per qualità-prezzo secondo il sito è il secondo della classifica.