Eliminare la polvere dai mobili è un gioco da ragazzi. Il vero problema è quando le odiate particelle si infilano nei binari delle portefinestre, nelle tapparelle e in ogni tipo di fessura molto stretta. In questi casi nemmeno l’aspirapolvere ci viene in aiuto. Ma per fortuna possiamo affidarci a un semplicissimo trucco della nonna.

Perché la casa in estate è più polverosa

La polvere è certamente un ospite indesiderato nelle nostre case. Non solo è fastidiosa, ma fa proliferare gli acari e può causare anche problemi respiratori. Eppure a volte sembra impossibile eliminarla: passiamo ore a spolverare e il giorno dopo ci tocca ricominciare da capo. Alcuni notano che questo problema si presenta soprattutto d’estate, e hanno ragione. Infatti la polvere non è fatta solo di materiali presenti normalmente in casa, come minuscoli frammenti di pelle e capelli o fibre di vestiti. È costituita anche da smog e da particelle provenienti dall’esterno. In estate tendiamo a lasciare più spesso le finestre spalancate. Così, la polvere entra in casa e si deposita dappertutto. La situazione è particolarmente fastidiosa per chi vive su una strada trafficata. Ma come si risolve il problema?

Generalmente basta spolverare accuratamente tutte le superfici una volta a settimana e aspirare per terra. In estate è consigliabile ripetere questa operazione più di frequente. Il problema, però, è raggiungere la polvere che si insinua negli spazi stretti e nelle fessure delle persiane, negli infissi, perfino nei binari del box doccia. Vediamo come rimediare.

Per pulire le persiane e togliere la polvere da infissi, termosifoni, box doccia e altre fessure basta questo trucco geniale

Per raggiungere gli angolini nascosti ci viene innanzitutto in mente di usare gli appositi accessori dell’aspirapolvere. Eppure anche questi, talvolta, non sono abbastanza stretti. In tal caso, basterà armarsi dello strumento più utile contro la polvere: un panno in microfibra. Si tratta, infatti, di un tipo di straccio che cattura la polvere al posto che limitarsi a sollevarla e spostarla. Ma come inserire il panno pulito nelle fessure strette per pulire senza fatica? È qui che ci viene in aiuto un trucchetto geniale.

Per pulire gli angoli più stretti oltre allo straccio ci servirà un coltello. Avvolgiamo il panno attorno alla lama e fissiamolo con un elastico. A questo punto ci basterà passare il coltello in tutti gli interstizi che vogliamo spolverare. Niente di più semplice per pulire le persiane e togliere la fastidiosa patina di polvere! Grazie a questa operazione, peraltro, potremo ridurre la presenza degli insetti che amano la sporcizia come i pesciolini d’argento. Se poi vogliamo assicurarci che le creaturine non tornino, possiamo completare le pulizie con l’olio essenziale di cedro.

Lettura consigliata

Se bicarbonato e aceto non funzionano ecco come sbiancare immediatamente le fughe tra le piastrelle