I carciofi sono ancora disponibili, ma non per molto. Ecco perché dobbiamo approfittare subito degli ultimi raccolti di questo delizioso ortaggio di stagione. In particolare, proviamo a utilizzare la varietà spinosa, dal gusto deciso e dalla piacevole croccantezza.

Consideriamo anche che si tratta di un vegetale molto versatile, che può andare ben oltre il semplice accompagnamento per della carne stufata. Infatti, può diventare il protagonista di una tartina deliziosa e sofisticata, ma allo stesso tempo estremamente semplice da preparare.

Se però vogliamo mettere d’accordo grandi e piccini, non potremo certamente sbagliare con un gustoso piatto di frittelle.

Ingredienti

farina 00 250 g;

lievito di birra fresco 3 g;

acqua tiepida 250 g;

limone 1;

carciofi 2;

sale fino 5 g;

olio di semi di arachide q.b.

Come cucinare le frittelle di carciofi per avere un contorno o un antipasto delizioso e facile da preparare

Cominciamo dalla pulizia dei carciofi, che prevede l’eliminazione di tutte le parti non commestibili. Quindi, rimuoviamo le foglie esterne più coriacee e tagliamo via le spine. Rimuoviamo i gambi e sbucciamoli come fossero delle banane con l’aiuto di un coltello. Apriamo i cuori dei carciofi in due ed eliminiamo la peluria con un coltello affilato. Dopodiché tagliamo verticalmente i cuori e i gambi creando delle fettine piuttosto sottili. Ogni volta, trasferiamo i carciofi tagliati in una ciotola con dell’acqua e il succo di un limone. Questo farà sì che i carciofi mantengano il loro colore originario senza annerirsi.

Scoliamo i carciofi e trasferiamoli in una padella insieme a un filo d’olio. Facciamoli saltare a fuoco alto per circa 5 minuti. Abbassiamo la fiamma continuando la cottura per altri 5 minuti e aggiustiamo di sale e pepe.

Adesso possiamo occuparci della pastella. In una ciotola mettiamo la farina e il lievito disciolto nell’acqua tiepida. Mescoliamo il tutto sino ad eliminare i grumi. Poi, aggiungiamo il sale e aspettiamo che l’impasto lieviti per circa un’ora. Dopodiché, inseriamo i carciofi ormai freddi e amalgamiamoli nell’impasto.

Mettiamo l’olio di semi a scaldare e quando sarà pronto creiamo delle polpette di pastella con l’aiuto dei cucchiai. Formiamo delle frittelle di piccole dimensioni, così da averle croccanti e cotte sino all’interno.

Quando le vedremo ben dorate su entrambi i lati, trasferiamo le frittelle su della carta assorbente. Completiamo l’opera con una spolverata di sale e serviamo insieme a qualche gustosa salsa. Gli ospiti impazziranno tanto che sarà impossibile tenere il segreto di come cucinare le frittelle di carciofi.