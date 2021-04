In commercio esistono moltissime tipologie di lavastoviglie. Alcune molto costose altre meno, alcune molto grandi altre meno. Anche se l’elettrodomestico desiderato è uno nello specifico, bisogna poi fare i conti con la realtà. Perché magari la lavastoviglie scelta non entra in cucina, e questo stravolge tutti i nostri piani.

È un po’ la stessa cosa ad esempio con il frigorifero oppure con la lavatrice. Bisogna prendere bene le misure per evitare di acquistare un oggetto che poi non entra in cucina. Tutto questo per dire che spesso si acquista una lavastoviglie piccola a causa dello spazio che si ha a disposizione in cucina. Ma se la paura di una lavastoviglie piccola incombe su di noi è perché forse non abbiamo ancora scoperto questo trucco.

La lavastoviglie ha due cesti

Solitamente la lavastoviglie ha due cesti: uno sopra e uno sotto. Ovviamente ci sono anche quelle con tre cesti, dipende tutto dal modello. Spesso quando si carica questo elettrodomestico è un po’ come giocare a tetris. Bisogna essere in grado di incastrare bene tutte le stoviglie e bisogna fare in modo che tutte si lavino per bene. Una soluzione molto usata è quella di mettere una cosa sopra l’altra. A volte questo però non è possibile perché sopra abbiamo l’altro cestello e quindi non si riesce ad incastrare tutto.

Se la paura di una lavastoviglie piccola incombe su di noi è perché forse non abbiamo ancora scoperto questo trucco

Solitamente nessuno ci pone mai caso, ma forse è arrivato il momento di farlo. Proprio per avere più spazio nella lavastoviglie. Sui due lati esterni del cestello superiore di questo elettrodomestico è possibile notare delle rotelle posizionate una sopra l’altra. È possibile che non si abbia spazio tra i due cestelli perché il carrello alto è posizionato sulla ruota superiore invece che su quella inferiore. Spostando il cesto sulla seconda ruota si otterrà più spazio tra i due cesti.

