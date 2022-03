In tantissime case, soprattutto quelle costruite tra gli anni Sessanta e Ottanta, è facile trovare il classico pavimento di marmo “della nonna”. Quello, per intenderci, che sembra fatto a coriandoli irregolari su sfondo bianco.

Uno stile un po’ retrò che però andava molto di moda diversi anni fa. Oggi è più difficile che qualcuno decida di utilizzare quelle mattonelle per realizzare il pavimento del soggiorno. Ma se qualcuno dovesse decidere di farlo, o si ritrovasse in casa quel tipo di materiale, sappia che pulirlo potrebbe essere il problema principale. Il marmo, infatti, è un materiale stupendo ma molto soggetto agli agenti esterni, alla sporcizia e alle pedate.

Il pavimento retrò potrebbe quindi sembrare spesso opaco, graffiato, sporco, anche dopo tante passate di straccio e prodotti specifici. Ebbene, ci sono diversi metodi per pulire e profumare pavimenti in marmo macchiati. Basta sapere come agire e che prodotti utilizzare per un lavoro ben fatto. Sorprenderà scoprire che, in realtà, non è così difficile ottenere il risultato desiderato.

Anche un pavimento così difficile può splendere e diventare il fiore all’occhiello di casa. Bisogna, però, aver pazienza: restituire la brillantezza a questo materiale è un lavoro lungo. Però i risultati sono garantiti e alla fine il soggiorno avrà davvero quella marcia in più. Anche le casalinghe che si dedicheranno a quest’operazione saranno decisamente gratificate e soddisfatte.

Per pulire e profumare pavimenti in marmo macchiati e anche rovinati ecco metodi infallibili con pochi passaggi e tanta pazienza

Una prima pulizia approfondita dobbiamo farla con acqua e alcol per pavimenti, passato con uno straccio classico di cotone e con lo spazzolone. Bisogna lasciare asciugare molto bene.

A questo punto va scelta una cera autolucidante, di qualsiasi marca purché sia di qualità. Si può spruzzarla direttamente sul pavimento. Va poi stesa uniformemente su tutta la superficie.

A questo punto, per lucidare, chi la possiede può usare una lucidatrice; altrimenti, va bene anche un panno o uno straccio di lana. Si può anche recuperare una vecchia maglietta che non si usa più.

Già così, il pavimento riacquisterà una grande lucentezza, come se fosse nuovo. Altri rimedi utili: le nonne suggerivano un mix di acqua bollente e sapone di Marsiglia, oppure con semplice ammoniaca.

Dopo aver ben sgrassato la superficie, si può procedere con la cera. Il consiglio è di applicarla per una settimana tutti i giorni, poi un giorno sì e uno no, poi una volta ogni tre giorni.

Infine, basterà una volta la settimana per un paio di applicazioni e poi una volta al mese per mantenere la lucentezza del marmo. Risultati garantiti, dopo tutta questa fatica.