La primavera è ormai alle porte e tra poco più di un mese potremo finalmente dire di essere arrivati nella bella stagione. In molte zone d’Italia si può già sentire un gradevole tepore dopo il gelo che ha caratterizzato l’inverno.

Chi ha un orto, quindi, si starà già preparando per coltivare ortaggi favolosi tra poche settimane. Noi, tuttavia, consigliamo di partire in anticipo e di iniziare a portarsi avanti per poter godere in breve tempo di un fantastico raccolto. Non aspettiamo la primavera, dunque, ma piantiamo nel mese di febbraio alcuni ortaggi che poi raccoglieremo da marzo in avanti.

Due ortaggi consigliati per un raccolto grandioso

Se le temperature sono più alte del solito, possiamo già iniziare a piantare qualcosa nell’orto. Però, siccome il freddo in inverno è sempre in agguato, noi consigliamo in ogni caso di servirsi di un semenzaio riscaldato, ovvero un ambiente dove far crescere i primi semi che ha una temperatura maggiore di quella esterna.

Per riscaldare il semenzaio lo si può mettere in una serra o comunque in un ambiente di temperatura simile a quella primaverile.

Tra gli ortaggi che possono beneficiare maggiormente di questo semenzaio troviamo il prezzemolo, fantastica pianta che si può utilizzare quasi dappertutto. Già nell’antichità veniva coltivato e utilizzato in varie maniere. Oggi è usato soprattutto all’interno di moltissime salse e come condimento per tante pietanze.

Il prezzemolo teme il freddo intenso e ama i climi temperati, attorno ai 20 gradi. Per questa ragione oggi non possiamo ancora piantarlo nell’orto, ma abbiamo bisogno di un ambiente più caldo. Iniziamo quindi a piantare i semi e irrighiamo regolarmente per iniziare a farli crescere. Poi li trapianteremo nell’orto

Non aspettiamo la primavera, ma piantiamo già ora questi eccezionali ortaggi da usare in tante ricette

Anche la rucola, come il prezzemolo, andrebbe piantata in semenzaio riscaldato. Anch’essa è una pianta popolarissima, che viene utilizzata molto in insalata ma che ha una varietà di utilizzi sorprendente. Dalle focacce alle piadine, sono tantissimi i piatti che amiamo arricchire con la rucola.

Questa pianta può essere coltivata anche in vaso, quindi è l’ideale se non abbiamo spazio all’aperto. Se vogliamo metterla nell’orto, dobbiamo attendere marzo. Quindi iniziamo a crescerne i semi in un ambiente riscaldato. Irrighiamo di frequente, senza però esagerare con l’acqua, perché altrimenti rischiamo di farla marcire.

Approfondimento

