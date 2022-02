I pezzi d’arredo in pelle che abbiamo in casa ogni tanto hanno bisogno di una rinfrescata. Stessa sorte per gli accessori di moda che completano i nostri outfit.

Pensiamo ai divani che ci accolgono dopo una giornata faticosa, ma anche alle borse, spesso alla Mary Poppins, oppure a quei giubbotti che rispolvereremo con l’arrivo della primavera. La pelle è un materiale tanto delicato quanto resistente, che può durare anni.

Però, in quest’arco di tempo, ha bisogno di una piccola “revisione” perché può macchiarsi, diventare opaca o perdere morbidezza.

Di prodotti per pulirla ce ne sono tantissimi, anche se comunemente si utilizzano degli sgrassatori universali, oppure il bicarbonato.

In questo articolo, invece, andremo un po’ controtendenza, scoprendo che potremmo utilizzare anche un altro prodotto efficace ed estremamente versatile.

Per pulire divano in pelle, borse e giubbotti, non bicarbonato o sgrassatore ma questo prodotto naturale utilissimo nelle pulizie domestiche

La sua forma è quella di un panetto, piuttosto duro e compatto, solitamente giallo crema. Il suo odore è quello “di pulito” e la sua origine è francese.

Stiamo parlando del famosissimo sapone di Marsiglia, solitamente realizzato miscelando olio d’oliva, acqua e un pizzico di soda caustica.

La combinazione di questi tre ingredienti lo rende particolarmente delicato, sgrassante e idratante. Nonostante si tratti di un vecchio trucco della nonna, il sapone di Marsiglia ancora non è passato di moda, anzi. Averne un panetto significa avere un alleato prezioso in casa.

Per esempio, si rende utile per tantissime pulizie e possiamo utilizzarlo per:

smacchiare e lavare il bucato;

pulire piani di lavoro e mattonelle;

lavare pavimenti.

Sempre in casa, andrebbe bene come sapone per le mani, per profumare armadi e cassetti, ma anche per pulire persiane e ringhiere. Se avessimo anche un giardino, ecco che potrebbe diventare un ottimo insetticida naturale contro cocciniglia, ragni rossi, afidi e mosche.

Come dicevamo, però, il sapone di Marsiglia sarebbe un prezioso detergente per pulire divano in pelle, borse e giubbotti dello stesso materiale. Allora, andiamo a scoprire come utilizzarlo.

Miscela da spruzzino

Partiamo da divani, poltrone o piccoli sofà. La prima cosa da fare è spolverare.

In questo modo potremmo evitare che i microscopici granelli di polvere si uniscano alla miscela liquida che andremo a creare, rimanendo appiccicati.

Per farlo, possiamo utilizzare un panno in microfibra ed elettrostatico, ma sarebbe meglio mettere da parte l’aspirapolvere che potrebbe graffiare.

Dopo questo primo step, andiamo a creare la nostra miscela con:

400 ml di acqua;

35 grammi di sapone di Marsiglia ridotto in scaglie.

Versiamo i due ingredienti dentro ad uno spruzzino e agitiamo per bene fino a quando il sapone non si sarà sciolto.

A questo punto, procediamo spruzzando una parte del divano alla volta e passando un panno morbido, pulito e asciutto.

Infine, con questo stesso composto e procedimento, evitando la spolverata, possiamo pulire anche borse e giubbotti.

Il risultato finale sarà una pelle nuovamente lucida, idratata e senza tracce di sporcizia.

