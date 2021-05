Per proteggere le rose da afidi e parassiti e mantenerle sane e bellissime bisogna piantarvi accanto le erbe aromatiche giuste

La coltivazione delle rose più che un hobby è un vero e proprio culto. Chi coltiva questo fiore, sa quanta cura e attenzione richieda questa attività. Proprio per l’impegno richiesto, non c’è nulla di più soddisfacente di vedere le proprie rose sbocciare e crescere sane e rigogliose. Purtroppo, può capitare però, che questo lavoro venga reso vano dall’attacco di afidi e parassiti, che rovinano e distruggono le tanto amate rose. Ma esistono dei rimedi naturali per proteggere le rose da afidi e parassiti e mantenerle sane e bellissime.

Le piante che tengono in salute anche le rose

Per garantire una crescita sana di questo bellissimo fiore, che può essere soggette all’attacco di parassiti, bisogna conoscere le piante che tengano in salute anche le rose. È importante non trascurare il problema dei parassiti perché potrebbe fare ammalare la pianta in modo irreversibile. Scegliere le giuste piante da affiancare alle rose, quindi, è un modo per proteggerle ma non solo. Questa commistione può dar vita anche ad un bellissimo connubio di colori e profumi.

Ecco alcune piante da mettere vicine

Chiaramente la bellezza delle piante dipende dallo stato della loro salute, collegato ad una serie di fattori come l’esposizione solare e l’innaffiatura. Ma non solo. Anche la scelta del terriccio adatto e la concimazione periodica. Per questo motivo, la pianta da mettere vicina alle rose dovrà avere eguali esigenze. La lavanda si presta benissimo a questo scopo. È una pianta belle e profumata che con il suo odore tiene lontani i parassiti e gli afidi. Ma per proteggere le rose da afidi e parassiti e mantenerle sane e bellissime, le piante aromatiche da mettere accanto alle rose sono parecchie.

Piante aromatiche come il rosmarino, ma anche la salvia, l’erba cipollina e il timo in tutte le sue varietà, sono altrettanto efficaci per proteggere le rose da afidi e parassiti e mantenerle sane e bellissime.