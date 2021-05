C’è un modo per passare in modo originale e divertente una giornata all’aria aperta con i bambini restando in città ma in pochi lo conoscono. Andare per orti botanici. In molti pensano che gli orti botanici siano dei luoghi in cui passeggiare, ammirare la fioritura primaverile o alberi secolari. In realtà sono molto, molto di più. Gli orti botanici sono dei veri e propri musei “en plein air” che offrono tante e diverse opportunità di svago, molto superiori a una semplice camminata. In questi giardini incantati, infatti, sempre più spesso vengono organizzate visite guidate, attività e laboratori anche per i più piccoli. Un modo diverso di vivere la natura, restando comodamente nella propria città. Perché, per fortuna, in Italia, gli orti botanici sono tantissimi e dislocati lungo tutto lo stivale, da Nord a Sud.

L’orto botanico di Torino

Due anime all’interno dello stesso Orto Botanico, situato nel cuore del Parco Valentino, a Torino. Un boschetto e un giardino, infatti, convivono nello stesso spazio. Il primo permette di passeggiare tra esemplari antichissimi di alberi di mele e pere e altre specie tipiche della Pianura Padana. Il giardino, invece, straordinariamente, porta dall’altra parte del Mediterraneo, in Sudafrica. Qui, infatti, è possibile ammirare oltre 500 specie diverse, tra cui delle protee giganti. Un pezzo di Sud del Mondo nel cuore del capoluogo piemontese.

Roma

In pochi sanno che nella città eterna, a Roma, alle pendici del Gianicolo, c’è un giardino giapponese con ciliegi, cascatelle e boschetti di bambù. Qui è possibile, ad esempio, ammirare l’hanami, una pratica nipponica famosissima che celebra la fioritura dei ciliegi. Un piccolo tesoro naturalistico tutto da scoprire.

Palermo

È il giardino più a sud d’Italia e ricrea tutta la bellezza e il fascino di un giardino tropicale. Ficus giganteschi, alberi di cotone, palme di ogni specie: è questo il paradiso naturalistico che si cela nel cuore di Palermo. E che nasconde un altro tesoro: i resti dell’antica chiesa di San Dionisio.

In questo articolo abbiamo visto che c’è un modo per passare in modo originale e divertente una giornata all’aria aperta con i bambini restando in città, ma in pochi lo conoscono. Ma visitare gli orti botanici è anche un modo diverso per scoprire nuovi lati delle città che visitiamo. E che lascerà tutti a bocca aperta.

Approfondimento

Ecco l’isola low cost circondata da un mare cristallino e lontana dal turismo di massa che nessuno conosce.