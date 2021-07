Per proteggere il nostro orto da malattie fungine basta questo semplice rimedio naturale

Creare il nostro orto è un’attività che ci regala un’incredibile soddisfazione, soprattutto nel vedere crescere i nostri prodotti e risparmiando sulla spesa.

Inoltre, ci dà una maggiore consapevolezza di quello che mangiamo, procurandoci naturalmente benessere e contatto diretto con la natura.

Avere un orto ci permette di rilassare la mente, facendoci dimenticare la vita stressante che siamo costretti ad affrontare quotidianamente.

L’equiseto è un arbusto dall’elevata crescita in altezza, i cui assi sterili si sviluppano in estate.

Generalmente, è utilizzata soprattutto in agricoltura biologica ma anche in ambito erboristico, grazie alle sue straordinarie proprietà.

Con l’equiseto prepariamo un decotto, utilizzando gli assi sterili della pianta: dovremo procurarci solo un chilo di pianta fresca e utilizzare 10 litri di acqua.

Possiamo raccogliere questa pianta allo stato spontaneo, nella natura, oppure utilizzarne circa 150 grammi della controparte secca che è possibile acquistare in erboristeria.

Versiamo la pianta in una pentola con acqua e facciamola riposare per un giorno interno, successivamente riscaldiamola sul fuoco e portiamola ad ebollizione.

A questo punto, lasciamola raffreddare e filtriamo l’infuso che dovrà essere poi nebulizzato nel nostro orto.

In alternativa, con l’equiseto è possibile preparare un macerato, lasciando la pianta in acqua senza riscaldarla per circa dieci giorni.

Diluiamo una parte di decotto in 5 parti di acqua e vaporizziamola direttamente sulle piante da trattare, possibilmente al mattino presto.

Questa operazione va ripetuta ogni quindici giorni, per sfruttare preventivamente le sue proprietà protettive, oppure ogni 2 giorni se in presenza di piante già malate.

Utilizzi alternativi

Non tutti sanno che il decotto e il macerato sono in grado di rinforzare le difese delle altre specie vegetali e di mantenere i parassiti lontani dall’orto.

Per migliorare la sua efficacia, aggiungiamo del sapone di Marsiglia, circa un cucchiaino per ogni litro di decotto o macerato.

