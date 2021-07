Il periodo più caldo e atteso dell’anno è arrivato ma attenzione, molte delle piante che abbiamo in balcone o in giardino possono soffrirne.

Generalmente, in questo periodo la maggior parte delle piante devono essere annaffiate quotidianamente, al mattino presto o quando arriva sera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non tutti sanno che l’acqua deve essere spruzzata delicatamente, altrimenti rischieremo di rovinare i nostri fiori.

I mesi di luglio ed agosto sono critici per molte delle nostre piante, soprattutto per le alte temperature e il proliferarsi dei batteri.

È questa la straordinaria pianta che tutti dovremmo avere durante questa stagione estiva

L’achillea è una perenne erbacea, riconosciuta e amata da sempre, soprattutto per le sue virtù medicinali.

È semplice da coltivare, anche perché non teme la siccità e predilige posizioni soleggiate, dove devono essere poste solo un paio di ore al giorno.

Per questa pianta il sole è fondamentale perché garantisce la sua fioritura che avviene da giugno per poi proseguire durante tutta l’estate.

Generalmente i fiori possono essere bianchi, gialli brillanti o rosa salmone; l’unica accortezza da avere è asportare i fiori appassiti per stimolarne la produzione.

Nonostante l’achillea sia resistente a periodi di prolungata siccità, in estate bisogna irrigarla più frequentemente a causa del grande caldo.

Non tutti la conoscono ma è questa la straordinaria pianta che tutti dovremmo avere durante questa stagione estiva.

Proprietà e utilizzi

L’ achillea millefoglie ha diverse proprietà, infatti, viene utilizzata per curare il mal di stomaco, anche in presenza di dolori mestruali.

Questa pianta ha anche una funzione cicatrizzante e riparatrice tissutale, infatti fin dall’antichità è stata utilizzata per curare eventuali ferite o lesioni della pelle.

È molto usata anche in ambito gastronomico che preparare marmellate e diverse bevande, come tisane o liquori.

I decotti all’achillea sono disintossicanti e antinfiammatori e per questa ragione ci aiutano a purificare il sangue ed abbassare la febbre.

È indicato anche per le donne in menopausa perché è in grado di calmare l’umore irrequieto di questo delicato periodo e, allo stesso tempo, placare la vampate.