Internet è un luogo pieno di pericoli e di truffe in agguato per i poveri navigatori ignari. Navigare sui social e fare compere online sono attività molto comuni e quotidiane per ognuno di noi, ma possono nascondere pericoli seri. Occorre sempre prestare molta attenzione, perché online condividiamo i nostri dati sensibili e siamo particolarmente vulnerabili.

Oggi vogliamo parlare ai nostri lettori di un imbroglio che sta girando online e dire di fare attenzione a questa truffa. Chi risponde, infatti, potrebbe perdere tutti i soldi sul conto.

Un metodo innovativo per un inganno classico

Se possiamo proteggere i nostri averi e le nostre case in vari modi tipo questo, quando navighiamo dobbiamo fare molta attenzione e verificare sempre le informazioni che ci paiono sospette.

In questi giorni, molte persone sono cascate in una truffa tanto geniale quanto pericolosa. Alcuni, infatti, hanno ricevuto un messaggio che diceva di essere dalla Banca Sanpaolo, ma che in realtà era soltanto un tentativo di phishing bello e buono.

In questo messaggio si citava addirittura la Polizia Postale per dare credibilità alle informazioni contenute. Ecco come recitava il messaggio. “Siamo lieti di informarvi che abbiamo finalmente stretto una partnership con la Polizia Postale in risposta agli attacchi ai sistemi bancari degli ultimi anni. Il tuo account dovrebbe essere aggiornato il prima possibile per adottare misure di sicurezza per prevenire ulteriori usi impropri delle tue carte.”

Attenzione a questa truffa perché chi risponde potrebbe perdere tutti i soldi sul conto

Questo messaggio, però, non arrivava né dalla banca né dalla Polizia Postale, ma era una truffa escogitata con lo scopo di indirizzarci ad un link in cui inserire le nostre credenziali bancarie per rubarcele e usarle a nostra insaputa.

Se i ladri rubano le nostre credenziali, è possibile che accedano all’home banking e facciano trasferimenti di denaro a nostra insaputa, ragion per cui dovremmo sempre controllare l’origine dei messaggi e mai digitare su siti a caso le nostre credenziali. La prudenza, come diceva Totò, non è mai troppa.

Dobbiamo, quindi, fare attenzione a questa truffa, perché chi risponde potrebbe perdere tutti i soldi sul conto.