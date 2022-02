Uno spreco preparare la parmigiana di melanzane bianca al forno quando possiamo farla al pomodoro in 3 sfiziosissime alternative

Esistono dei piatti che nascono per restare esattamente come sono, ovvero incredibilmente perfetti. Ve ne sono altri, poi, troppo poco spesso innovati e che davvero in pochi decidono di consumare abitualmente. Ma in quale delle 2 categorie sopra citate converrebbe inserire la parmigiana di melanzane? Si tratta pur sempre di un piatto della tradizione, ma è necessariamente da considerare fra “gli intoccabili” della cucina?

Esiste chi la propone con la mozzarella, chi senza friggere le melanzane e chi sperimenta la parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria. Possiamo, persino, prepararne una variante con i carciofi. La verità è che la parmigiana di melanzane ha bisogno di una buona ondata di sugo, magari casereccio, e di modifiche fedeli al piatto.

Qualche timida variazione

Potrebbe essere uno spreco preparare la parmigiana di melanzane bianca, visto che la vera ricetta di tradizione è rigorosamente al sugo. Certo, potrebbe trattarsi di ricette bianche e filanti davvero eccezionali. Ma, per chi proprio non riesce a pensare a una parmigiana senza sugo, sono queste le varianti da sperimentare.

La prima proposta è la focaccia in padella alla parmigiana di melanzane. Per prepararla basterà friggere una melanzana tagliata a cubetti piccoli, dopo averla fatta scolare sotto sale per mezz’ora. Poi, unire i cubetti fritti a 250 grammi di sugo di pomodoro precedentemente cotto con aglio, olio e basilico.

Poi, unire 200 grammi di caciocavallo tagliato a cubetti e 50 grammi di parmigiano. Preparare la focaccia impastando 300 grammi di farina 0, mezza bustina di lievito istantaneo per torte salate, un po’ di sale e olio. Aggiungere anche 150 millilitri d’acqua tiepida.

Per terminare il piatto

Dividere il panetto a metà, stenderne una parte e collocarla su una padella ben oleata. Spargere la parmigiana di melanzane sopra e usare l’altra parte d’impasto per coprire, chiudendo bene i bordi. Cuocere per 13 minuti in padella chiusa con coperchio, oleare nuovamente il fondo e girare la focaccia. Cuocere altri 13 minuti e servire calda.

Davvero uno spreco preparare la parmigiana di melanzane bianca al forno quando possiamo farla al pomodoro in 3 sfiziosissime alternative

Ma oltre a questa variante, si può pensare di cuocere questo stesso ripieno in una pagnotta di pane scavata al centro. Basterà cuocerla per 30 minuti in forno a 180 gradi.

Oppure, possiamo preparare delle polpette aggiungendo melanzane fritte e sugo al comune impasto e cuocendole nella salsa di pomodoro. Ed ecco la ragione impensabile per cui in molti passano il matterello sulle melanzane.

