Capita, alle volte, di aver finito di lavare con cura il pavimento e di sentire un odore sgradevole. Le cause possono essere molteplici. Possiamo aver utilizzato troppo detersivo oppure aver lavato il pavimento con uno straccio umido e poco pulito. Oppure, senza rendercene conto, sono rimasti sul pavimento dei residui di cibo dal forte odore come, ad esempio, uovo e latte.

Anche il clima, talvolta, non aiuta. Una giornata molto umida impedirà al pavimento di asciugare in fretta favorendo il cattivo odore.

La soluzione per il cattivo odore

È proprio questa la soluzione più efficace per eliminare il cattivo odore dal pavimento dopo averlo lavato. Non servono altri detersivi per eliminare l’odore ma solo acqua, aceto e una goccia di detersivo per i piatti.

Non esageriamo con questo detersivo perché potrebbe fare molta schiuma, difficile da eliminare. L’acqua da utilizzare sarà rigorosamente fredda, perché calda accentuerebbe il cattivo odore.

Una soluzione ecologica che permette di avere dei pavimenti sgrassati grazie al detersivo per i piatti. Un pavimento lucido e senza cattivi odori grazie all’aceto. Naturalmente assicurarsi che gli stracci siano puliti e asciutti. Bisogna sempre lasciarli asciugare bene dopo ogni utilizzo, perché potrebbero essere un covo di batteri e avere un cattivo odore.

Una cosa da ricordare sempre è quella di spazzare il pavimento prima di procedere con il lavaggio.

Attenzione al tipo di pavimento

Questa soluzione di acqua, aceto e detersivo per i piatti non è adatta a tutti i pavimenti. È importante sapere il materiale che si andrà a trattare. Ad esempio, questa miscela non è adatta al pavimento in marmo o al parquet, perché l’aceto potrebbe corrodere le mattonelle o il legno. Prima di procedere sarebbe meglio farsi consigliare.

