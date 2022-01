Le nostre case sono esposte al rischio di umidità, soprattutto durante le stagioni più fredde. Vivere in un ambiente eccessivamente umido non è piacevole e inoltre potrebbe causare la formazione di muffa.

Passare molto tempo in ambienti in cui si trova la muffa potrebbe poi essere dannoso per la nostra salute. Fortunatamente ci sono diversi modi per ridurre l’umidità in casa e prevenire la muffa. Ad esempio, alcune piante possiedono la straordinaria caratteristica di assorbire l’umidità in eccesso e di prevenire la formazione della condensa.

Oggi vogliamo parlare nello specifico di 4 piante molto semplici da coltivare che possono aiutarci a risolvere problemi di muffa ed umidità.

Quali zone tenere d’occhio

È importante prestare attenzione soprattutto in autunno e in inverno ad alcune zone specifiche della casa. Le stanze che in genere sono più umide sono la cucina e il bagno. Inoltre, ci sono alcuni punti che sono più soggetti alla formazione di muffa rispetto ad altri.

Controlliamo i soffitti, le pareti di casa e in particolare i suoi angoli. Potremmo notare macchie di colore grigio-verde oppure dei puntini neri.

Questo significa che l’umidità in casa potrebbe essere troppo elevata e pertanto dobbiamo cercare di ridurla in qualche modo. Alcune piante potrebbero essere un ottimo rimedio.

Per prevenire la muffa ed assorbire l’umidità in casa sono queste le 4 piante bellissime e colorate che dobbiamo scegliere

La begonia è una pianta che non solo possiede fiori colorati e stupendi, ma è anche in grado di contrastare l’umidità. Se abbiamo questo problema, teniamo qualcuna di queste piante nelle stanze più umide e vedremo che il problema dovrebbe risolversi in poco tempo.

Questa pianta vive bene se la teniamo in un luogo con una temperatura compresa tra i 15 e i 20 gradi. Pertanto, se abbiamo un bagno o una cucina luminosa, la begonia crescerà bene e potrà aiutarci contro l’umidità in eccesso.

Aspidistra

L’aspidistra è molto resistente ed è in grado di ridurre l’umidità negli ambienti prevenendo così il problema della muffa.

Questa pianta non richiede particolari cure. Non ha bisogno di potature e si adatta bene anche ad ambienti poco luminosi. Ecco dunque che tenerla in bagno potrebbe esserci molto utile contro l’umidità, oltre a decorare la stanza con le sue foglie bellissime.

Asparagus

Questa pianta perenne vive in ambienti molto umidi e ombrosi. Pertanto, non dobbiamo preoccuparci se non riusciamo a fornirle molta luce. Teniamo questa pianta in casa per prevenire la muffa ed assorbire l’umidità e lei crescerà verde e rigogliosa.

L’unica accortezza è quella di proteggerla dai raggi diretti del sole e dalle correnti d’aria fredda, perché potrebbero danneggiarla.

Sansevieria trifasciata

È molto amata e diffusa negli appartamenti perché davvero resistente e semplice da coltivare. Possiede foglie lunghe e carnose, appuntite e di colore verde intenso con striature.

La sansevieria cresce molto bene negli ambienti umidi ed è capace di assorbire l’umidità e di purificare gli ambienti. Secondo i vivaisti, sarà sufficiente fornirle acqua con moderazione e un ambiente luminoso per farla crescere bene.

