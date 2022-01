A febbraio un mare di fortuna e soldi che piovono dal cielo per questi segni fortunatissimi che trasformano in oro ciò che toccano

Stiamo attraversando un periodo di grandi cambiamenti, a livello astrologico. Infatti, sta cambiando l’anno secondo l’oroscopo cinese, facendoci entrare nel periodo dedicato alla Tigre. Essendo un animale aggressivo, si prospettano quindi dei cambiamenti anche a livello globale. Però, si possono vedere anche dei miglioramenti nello zodiaco occidentale.

Parliamo, dunque, del mese prossimo e vediamo quali sono le persone che ne traggono più benefici. A febbraio ci saranno un mare di fortuna e soldi che piovono dal cielo per questi segni fortunatissimi. Questi, quasi al pari di re Mida, trasformano in oro ciò che toccano.

Il segno in pole position

Il più fortunato di tutti è sicuramente l’Acquario. Infatti il penultimo segno dello zodiaco gode di una sterminata buona sorte in questo periodo dell’anno. Prima di tutto perché ha il Sole dalla propria parte fino a più della prima metà del mese. Lo stesso vale per la prossima Luna nuova che si formerà propria nel suo segno e che porterà molte belle novità.

Con il Mercurio ballerino degli ultimi tempi che ha transitato nel suo segno per poi tornare in retrogradazione in Capricorno, questo nativo potrebbe avere molte idee che gli frullano in testa. Potrebbe, infatti, star valutando un cambio di città o di lavoro.

Le stelle suggeriscono di abbandonare le situazioni che gli vanno strette, quindi questi pensieri potrebbero essere una spinta propulsiva a migliorare delle situazioni.

Scendiamo poi al secondo posto, posizione guadagnata dai Gemelli. Questo segno di aria ha ultimamente affrontato un po’ di difficoltà ed è stato investito da un flusso di pensieri.

Un avvenimento simile potrebbe essere normale per un segno caratterizzato dall’influsso intellettuale di Mercurio, ma quando si tramuta in ossessione diventa un problema.

Consigliamo quindi di frenare i cavalli e di spendere del tempo a canalizzare le proprie energie in maniera fruttuosa. Però sui soldi è presente una grande fortuna. Lo stesso vale per la Vergine che è molto “protetta” nell’ambito degli affari, nonostante Giove sia dissonante. Quindi, in sintesi i risultati arrivano, ma non senza ostacoli e fatica. Lo stesso vale anche per il denaro che potrà tornarle in tasca dopo vari ritardi.

