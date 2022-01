Non basta attivare solo lo SPID, c’è anche questa novità senza la quale si rischia di perdere l’accesso agli sportelli INPS dal 1 febbraio

La burocrazia digitale continua a evolversi. Tutti ormai conoscono l’importanza dello SPID, cioè il Sistema Pubblico d’Identità Digitale. Un sistema d’autenticazione che occorre per accedere praticamente a tutti i servizi web dello Stato.

Con lo SPID si possono richiedere certificati, pagare tasse e imposte. Si può accedere anche al sito dell’INPS e verificare la propria posizione contributiva. Insomma, lo SPID è diventato uno strumento sempre più importante per la vita di tutti i cittadini italiani. L’INPS, in particolare, sta sfruttando sempre di più questo strumento, grazie al quale si può gestire il proprio profilo di contribuente in maniera precisa.

Ma non è l’unico servizio che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale offre ai cittadini. È sufficiente navigare sul sito ufficiale dell’ente per capire che non basta attivare solo lo SPID. Anzi, è importante anche familiarizzare con i tanti servizi offerti.

I propri diritti vanno infatti tutelati anche utilizzando in tempo le funzioni corrette. Dal 28 dicembre 2021, per esempio, è disponibile una nuova versione degli applicativi per il trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine servizio. Sono due importantissime indennità. Questa novità riguarda sia la cessione ordinaria che quella agevolata con l’aggiornamento degli applicativi SIN TFR e SIN TFS.

Non basta attivare solo lo SPID ma c’è anche questa novità senza la quale si rischia di perdere l’accesso agli sportelli INPS dal 1 febbraio

Dal primo giorno del prossimo mese entrerà in vigore un’altra importante novità. Il Governo Draghi ha disposto l’obbligo di green pass per accedere agli sportelli INPS. Basterà, però, la certificazione verde base, quella da tampone negativo.

La norma in questione è il DL n. 1 del 7 gennaio 2022. L’obbligo previsto è quello di mostrare il green pass per accedere a tutti i pubblici uffici, compresi quelli dell’INPS. Questa norma avrà vigore almeno fino al 31 marzo 2022, con lo scadere dello stato d’emergenza. Ma sarebbe opportuno correre ai ripari, perché si starebbe già discutendo di un eventuale prolungamento della misura fino all’estate. Il green pass non potrà essere autocertificato.

L’INPS ha però ricordato che si può accedere ai servizi anche attraverso altre modalità. Sul portale online dell’Istituto è possibile infatti prenotare l’accesso agli sportelli e decidere la modalità di fruizione. Si possono scegliere anche il contatto telefonico e il web meeting, per chi dovesse essere impossibilitato a recarsi in sportello fisicamente.

Gli utenti più smart possono usare anche l’app INPS Mobile. Chi invece preferisce parlare con un operatore può sempre telefonare al numero gratuito 803164 da telefono fisso, oppure a pagamento al 06164164 da cellulare.