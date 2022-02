Oggi è San Valentino e tutti vorremmo poter festeggiare questa festa particolare insieme alla persona che amiamo. Non tutti hanno questa fortuna, ma non per questo dobbiamo rinunciarci. A volte, basterebbe prendere un po’ di coraggio e, magari, pronunciare le parole giuste per fare innamorare pazzamente l’altro. O le mosse perfette per farlo cadere ai nostri piedi.

Magari, prendendo spunto da un divertente film, appena pubblicato da Netflix, che potrebbe fare al caso nostro. Anche perché i due protagonisti si professano capaci di far innamorare l’altro con dei trucchi che potremmo utilizzare anche noi, nella nostra vita sentimentale.

Queste tattiche funzionano nel film, ma potrebbero essere utili anche nella vita quotidiana

Il film si chiama Tattiche d’amore ed è un film turco che ha come protagonisti due belloni. Vengono sfidati, dai loro amici, a sedurre un uomo e una donna scelti a caso, grazie a quei consigli che sono soliti dare agli altri. Sicuri di sé, individueranno i due obiettivi che, combinazione, saranno loro stessi. In pratica, allo stesso tempo, saranno cacciatori e prede, in una partita a scacchi divertente e utile.

La protagonista suggerisce, nel suo blog, dopo un appuntamento amoroso, di non chiamare l’uomo il primo giorno, tanto lui non si preoccuperà. E di non telefonare nemmeno il secondo, per obbligarlo a farsi delle domande. Al terzo, crollerà.

Poi, suggerisce che indossare vestiti troppo scollati non funziona. Secondo la protagonista, agli uomini non piace se ci si trucca troppo, meglio sembrare naturale. L’uomo, invece, suggerisce, agli amici, di dare importanza agli accessori che portiamo, visto che le donne sono attente ai dettagli. Ad esempio, un orologio costoso dice che non siamo tirchi, un anello che siamo sposati.

Un maglioncino su un taxi, poco trucco su occhi e viso, un orologio costoso fra le tattiche d’amore di questo film su Netflix da vedere assolutamente

Non bastano le parole, ovviamente e, ad esempio, portare la ragazza in un posto romantico, dove l’uomo è conosciuto, dimostra che è una tattica che usa con tutte. Giochiamo con l’effetto sorpresa per farla sentire unica e non una delle tante. Come fa la protagonista che lascia un maglioncino sul taxi, potremmo anche noi dimenticarci un oggetto per fare in modo che lui, in qualche modo, ce lo riporti. Non è come dire “chiamami”, ma un modo intelligente per farglielo fare.

Anche far ingelosire l’altro potrebbe essere utile allo scopo. Entrambi usano la tattica, finendo, però, per annientarsi. È anche vero che essere troppo cervellotici, in amore, non sempre paga. Farsi desiderare è sempre la tattica vincente. Senza esagerare, però.