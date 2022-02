Siamo sommersi dai prodotti per la pulizia. Ormai, invece di aiutarci nelle pulizie, pare siano così tanti da creare essi stessi disordine. Ogni flacone o spray riposto nello sgabuzzino ha un uso specifico. Per il bagno, contro il calcare, per i fornelli o per i vetri.

Eppure le nostre nonne ci insegnano che basterebbero uno o due prodotti per far splendere l’intera casa. È il caso, per esempio, del sapone molle potassico. Adatto per superfici di ogni tipo, è perfetto anche per far splendere la biancheria.

Poi ci sono casi in cui un prodotto conosciuto per un determinato scopo si scopre avere usi alternativi fantastici. Rimarremo stupiti dai 3 utilizzi insospettabili della lacca per capelli. Ancor più sorprendente troveremo questo comunissimo prodotto che molte donne usano giornalmente. Per scarpe, vasca e doccia bianche e splendenti basta una piccola boccetta di liquido rosato. Tra poco scopriremo di che si tratta e altri due usi geniali.

Contro macchie gialle e tracce di schiuma e sporco

L’acetone è imprescindibile quando si vuole ripulire le unghie dallo smalto. Eppure è raro che venga utilizzato per altri scopi. Sorprendentemente questa soluzione può venirci in aiuto in tantissime altre situazioni.

Chi non possiede delle scarpe con le suole bianche tutte macchiate? Solitamente capita con le scarpe da ginnastica, che dopo un solo uso appaiono terribilmente malmesse. Ma l’acetone le riporterà al bianco originale. Soltanto imbevendo un batuffolo di cotone e passandolo sulla suola, questa tornerà di un bianco candido.

Se la nostra vasca da bagno e la doccia presentano aloni gialli lasciati dal sapone, ecco come rimediare. Prendiamo una spugnetta per i piatti e imbeviamola di acetone. Poi, procediamo passandola sulla superficie macchiata, che tronerà come nuova in 1 minuto.

Scarpe, vasca e doccia bianche come nuove e altri 2 usi insospettabili di questo eccezionale prodotto a pochi euro

Adesso parliamo di contenitori di plastica o vetro che contengono yogurt, succhi di frutta, zuppe e altri cibi. Sappiamo quanto possa essere utile riciclarli, ma togliere le etichette o lo stampato sulla confezione sembra impossibile. Anche in questo caso basta ungere con dell’acetone un batuffolo e passarlo nella zona da pulire. In pochi istanti la pellicola verrà eliminata e i contenitori saranno pronti per l’uso.

Capita a tutti di sbagliare a posizionare una pentola o la caffettiera e ritrovarsi col piano cottura sporco di plastica bruciata. È ancora l’occasione per utilizzare l’acetone e della semplice carta da cucina. Versiamone qualche goccia sulla plastica sciolta e rimuoviamola, ripulendo tutto con un panno umido.