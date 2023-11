Il 2023 non è stato un anno particolarmente brillante per le azioni di Poste Italiane. Da inizio anno, infatti, il titolo guadagna solo poco più del 6%. Tuttavia, per come sono impostate le quotazioni le cose potrebbero non mettersi al meglio per questo ultimo scorcio del 2023. Per Poste Italiane ribasso in arrivo?

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono moderatamente ottimisti sul titolo Poste Italiane e la raccomandazione media è Compra. Tra i quattordici analisti che hanno pubblicato una raccomandazione su Poste Italiane, solo uno ha emesso un rating Vendi.

Tuttavia, il prezzo obiettivo medio a un anno è interessante. Esprime, infatti, una sottovalutazione di poco più del 17%. Una prospettiva di guadagno interessante in un’ottica di medio/lungo periodo. Va notato, però, che c’è una discrepanza abbastanza significativa tra la previsione più ottimistica e quella più pessimistica. Nel primo caso, infatti, il titolo azionario risulta essere sottovalutato di circa il 45%, nel secondo, invece, la sopravvalutazione è pari a circa il 7,5%.

Per Poste Italiane ribasso in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Poste Italiane (MIL:PST) ha chiuso la seduta del 22 novembre a quota 9,83 €, in ribasso dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.

Al momento la tendenza in corso è ribassista, ma il primo ostacolo in area 9,799 € sta ancora resistendo alle pressioni ribassiste. Il livello chiave da monitorare nel corso delle prossime sedute, quindi, passa per questo livello. Una chiusura inferiore a questo livello, quindi, potrebbe fare accelerare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Qualora, invece, il supporto dovesse tenere, a breve si potrebbe assistere a una nuova ripartenza al rialzo.

Articoli che potrebbero interessarti

Come risparmiare sul riscaldamento in casa e ridurre la bolletta? Sono queste le migliori strategie per pagare meno