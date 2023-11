Solitamente, almeno secondo la casistica che abbiamo analizzato sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, quando un mercato azionario giunge sotto trend line che scendono dai massimi o salgono dai minimi, si fermano per un ritracciamento rispettivamente al ribasso e al rialzo. Accadrà anche stavolta? Il 30 ottobre, scadenza di un nostro setup annuale (calcolato con le nostre equazioni matematiche e che hanno rilevato un’affidabilità del 90% circa negli ultimi 20 anni) ha visto l’inizio di un forte rialzo che da diversi giorni sembra in stallo sotto le trend line che scendono dai massimi annuali segnati fra luglio e agosto. Cosa attendere da ora in poi? I mercati rimarranno fermi fino al 30 novembre? Da questa data partiranno al rialzo o al ribasso? La risposta non è facile, quello che possiamo fare è definire i supporti e le resistenze e poi osservare dove i prezzi si dirigeranno.

I livelli da monitorare

Oggi Wall Street rimane chiusa per il Giorno del Ringraziamento.

Alle ore 13:02 della seduta di contrattazione del giorno 23 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati:

Dax Future

16.019

Eurostoxx Future

4.365

Ftse Mib Future

29.160

S&P500

4.556,62 (mercato chiuso).

I prezzi rimangono fermi e quindi i livelli rimangono inalterati. Potrebbero iniziare ribassi anche forti con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.281

Eurostoxx Future

4.209

Ftse Mib Future

28.485

S&P500

4.392.

Invece, ripresa dei rialzi di lungo termine con chiusure del emse di novembre superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.681

Eurostoxx Future

4.253

Ftse Mib Future

28.715

S&P500

4.392.

I mercati rimarranno fermi fino al 30 novembre?

Siamo in un momemnto nodale e ritenaimo che da come si giungerà alla data di setup annaule, così verranno dipeigati effetti per almeno buona parte del emse di dicembre.

Abbaimo definito una mappa dei prezzi con la quale dovrebbe essere agevole capire la strada che prederanno i mercati Ora vedremoo cosa accadrà.

