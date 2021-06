Arredare il terrazzo o il giardino sfruttando i colori delle piante è una scelta ormai diffusissima e apprezzata. D’altronde si tratta di un’ottima idea. Difatti poche cose riescono ad aggiungere vivacità e bellezza così come fanno determinate piante. Eppure, come sicuramente chi ha avuto esperienza sa bene, non è una passeggiata tenerle in salute e far sì che crescano senza problemi. Si tratta infatti di un’attività costante fatta di osservazione e controllo, in quanto i rischi sono sempre dietro l’angolo.

Alcune più di altre

Ci sono poi casi e casi. Infatti se alcune specie si caratterizzano per la loro autonomia, altre invece sono note per richiedere molte attenzioni. Tra queste ad esempio troviamo le orchidee, i gerani, ma anche appunto le ortensie. Quest’ultime rappresentano senza dubbio una delle piante preferite dagli italiani per la decorazione di terrazzi e balconi. Come dicevamo però richiedono una cura attenta e meticolosa.

Per ortensie vigorose e sorprendentemente variopinte sarà necessario solo questo inaspettato concime naturale

A dire il vero ci siamo già occupati in passato di queste piante meravigliose, svelando come fosse possibile cambiar loro il colore dei fiori tramite dei trucchetti molto interessanti. Lasciamo qui l’articolo per chi volesse approfondire. Oggi continuiamo a parlare delle bellissime ortensie, svelando però un ingrediente molto utile da sfruttare come concime. Vediamo infatti in che modo per ortensie vigorose e sorprendentemente variopinte sarà necessario solo questo inaspettato concime naturale. Per molti risulterà assurdo, ma stiamo parlando della farina di soia.

Ed effettivamente questo tipo di farina, utilizzato solitamente per impasti particolari e sfiziosi, può essere sfruttato come concime per questa pianta. Il motivo risiede nel fatto che questo alimento apporta al terreno una modesta quantità di azoto, componente graditissima all’ortensia. Che riuscirà a crescere in salute e con le condizioni ideali, proprio grazie all’apporto arrivato dalla farina di soia. La prossima volta che la utilizziamo in cucina dunque, ricordiamoci di conservarne un po. In quanto potrà sempre tornare utile nel nostro orto casalingo, sia in giardino che in balcone.