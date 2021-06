Si prepara un’altra settimana bollente con alte temperature che ci faranno semplicemente boccheggiare all’aperto. Lini, garze e cotoni leggerissimi sono già pronti nei cassetti per affrontare le settimane di avvicinamento al solleone.

Ma ecco quali sono i pezzi indispensabili per accompagnare le alte temperature dell’estate 2021. Ogni età ne ha uno e ogni genere pure.

Il top che scopre l’ombelico

Il super caldo ha riportato in auge un capo di abbigliamento molto caro alla material girl Madonna e a Shakira e Britney Spears, il top che scopre l’ombelico. Questo capo di abbigliamento indispensabile accompagnerà le alte temperature dell’estate 2021.

Se il giro vita lo permette, questo pezzo indossato con una gonna lunga alla caviglia o un paio di pantaloni ampi di lino, seta o garza, si può portare a tutte le età.

Ovviamente non per tutte sarà scollato sul davanti, ma con apertura a barca o un morbido drappeggio frontale. Se il busto è piccolo e fermo come quello della Nike di Samotracia, si può portare anche un top all’americana, realizzato con un vecchio foulard. Basta piegarlo a triangolo, annodare i due lembi doppi dietro il collo e le due punte ripiegate dietro le reni.

Belli e freschi con lo short

Lo short, portato in colori pastello, con o senza top, è il pezzo chiave dell’estate per chi ha gambe in ordine, lunghe e flessuose. Anche in barba all’età.

Lo short può spuntare lateralmente da una gonna a portafoglio elegante, per una serata speciale che si può vivere con tacchi alti ai piedi, oppure preziosi sandali rasoterra con la punta coperta.

A proposito di short, quelli intimi maschili, i cosiddetti boxer, sono in piena rivoluzione per l’estate 2021. Molti produttori stanno proponendo una versione superleggera, perfetta per affrontare il caldo appiccicoso.

Concludiamo con un pezzo facile, la t-shirt h24.Riempiamo un cassetto con magliette a righe, pois, comprate ai mercatini e ai concerti, con loghi o personaggi stampati, ricamati. Possiamo anche vestirci solo così per questa estate, con maxi-t-shirt al posto dei vestiti, abbinandola a un pareo, pantaloni ampi, short neri di paillettes.

Attenti alla decorazione giusta però: al top ci sono le magliette con decoro cartoon con Topolino, Paperino, Tom & Jerry, tie&die, animali, fiori e rockstar in bianco e nero. Oltre al solito John Lennon, si vedono in giro David Bowie, Elvis Presley, ma anche Lucio Dalla.